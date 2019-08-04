【港島西集會．不斷更新】集會申請人：示威者用武力　因警察不守警例 (18:47)

【18:47】現場有人持咪大叫「行街喇喂」，呼籲集會人士前往中山紀念公園。

【18:10】公園內遠離大台位置聚集數十名黑衣人，部分人以黑布遮蓋面容，另有人在公園內開始配戴豬嘴等裝備。

【17:40】有社企自發在集會現場派發「住家飯」，其中一名負責派飯的馮小姐表示，在網上見到年輕示威者稱沒有飽飯吃，「與其要他們（在街頭）吃餅乾、沒有營養的食物，不如提供熱飯給他們。我們主要做住家飯，在這麼辛苦的時候，很多年輕人因示威與父母嘈交、被趕出家門，別掛念家中的飯餸，希望他們在辛苦的時候可以吃一口溫暖的住家飯」。

馮又表示，第一次到會現場派飯，社企「妳想煮意」有份協助是次派飯，另外有朋友及熱心人等捐錢，逾10人負責煮食、運輸及派飯等。她指出，今日派發豬頸肉、滷蛋飯、素食、豬肉雜菜飯，另有肉鬆飯糰等，希望「試水溫」看什麼食物較受歡迎，在下次示威活動派發。她說所有食物都是即製即送，廚師在新蒲崗煮好食物後，靠朋友義載運送到場，她笑言，他們只有四個電飯煲，有關食物要逐批運送。

她又說，不少市民以為他們同時設立物資站，訪問期間有外籍女子上前問應如何捐款，她指出，有人陸續將礦泉水、香蕉及口罩等物資擺放在飯菜旁邊，順便供有需要的市民領取。

【17:20】數名90後年輕人用行李箱攜帶大量眼罩、頭盔、豬嘴、濾罐及口罩等物資到場。其中一名年輕人表示，相關物資是透過在網上討論區、民間團體及匿名人士捐贈，他們協助收集物資及帶到現場，在有需要時分發。他表示最不願發生流血事件，希望和平理性地進行示威活動，但近日連串示威行動中，即使示威者在警方推進時後退，仍然有機會受傷，因此他希望因應現場情況，將物資帶到前線提供予有需要的示威者。

【17:10】卑路乍灣公園內有人用保鮮紙圍起公園涼亭的石柱，將涼亭變身為「連儂亭」，並提供便條貼讓市民寫心聲貼上去。參與集會的市民寫上「不要黑警」、「8.5罷工」、「香港人不要放棄」及「安全回家」等字句。

【17:00】反修訂《逃犯條例》風波持續，有市民發起今日（4日）港島西集會，本報記者下午到西環一帶觀察，西區警署、中聯辦正門及後門均被逾兩米高水馬包圍。集會下午5時於卑路乍灣公園舉行，逾千市民身穿黑衣出席，大台掛上「撤回惡法」、「明日香港，我哋話事」的大型橫額。有中學生、大學生及銀髮族輪流上台發言，他們均呼籲市民周一響應罷工。

是次集會申請人在台上讀宣言，重申五大訴求；其中一名申請人表示原本欲申請遊行，但警方表示路線會經過「敏感地方」，最後只批准在卑路乍灣公園集會，申請人批評最近社會上發生的事，連警署都變得敏感。他又表示，近日示威者使用武力，是因為警察不守警例，故不應與示威者行為割席。

下午近4時，西區警署外有十多名軍裝警員從旅遊巴下車，並把圓盾狀物件、反光衣及警告旗搬進警署。

本報記者觀察到西邊街、德輔道西、朝光街有多名軍裝警及防暴警巡邏，未見中聯辦再以透明膠盒保護正門上的國徽。

德輔道西有不少商舖及食肆落閘，更有商舖在門上貼上「8月4日休息一天」字句，街道相對冷清。在西區警署附近，有一髮型屋照常營業，店員黃先生表示如有防暴警察在店舖附近築起防線，便會馬上關門，「示威者相對和平，是怕警察的催淚彈」。他指出，過去兩周均有示威活動在西區進行，生意比平時周末跌兩成，對此感到無奈。

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