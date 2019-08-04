【港島西集會．不斷更新】集會申請人：示威者用武力　因警察不守警例 (18:47)

【18:48】4名交通警員在皇后大道西入堅尼地城海旁方向架設封鎖線，途經示威者指罵警員，交通警現已駛離。
【18:47】現場有人持咪大叫「行街喇喂」，呼籲集會人士前往中山紀念公園。
【18:10】公園內遠離大台位置聚集數十名黑衣人，部分人以黑布遮蓋面容，另有人在公園內開始配戴豬嘴等裝備。
【17:40】有社企自發在集會現場派發「住家飯」，其中一名負責派飯的馮小姐表示，在網上見到年輕示威者稱沒有飽飯吃，「與其要他們（在街頭）吃餅乾、沒有營養的食物，不如提供熱飯給他們。我們主要做住家飯，在這麼辛苦的時候，很多年輕人因示威與父母嘈交、被趕出家門，別掛念家中的飯餸，希望他們在辛苦的時候可以吃一口溫暖的住家飯」。
馮又表示，第一次到會現場派飯，社企「妳想煮意」有份協助是次派飯，另外有朋友及熱心人等捐錢，逾10人負責煮食、運輸及派飯等。她指出，今日派發豬頸肉、滷蛋飯、素食、豬肉雜菜飯，另有肉鬆飯糰等，希望「試水溫」看什麼食物較受歡迎，在下次示威活動派發。她說所有食物都是即製即送，廚師在新蒲崗煮好食物後，靠朋友義載運送到場，她笑言，他們只有四個電飯煲，有關食物要逐批運送。
她又說，不少市民以為他們同時設立物資站，訪問期間有外籍女子上前問應如何捐款，她指出，有人陸續將礦泉水、香蕉及口罩等物資擺放在飯菜旁邊，順便供有需要的市民領取。
【17:20】數名90後年輕人用行李箱攜帶大量眼罩、頭盔、豬嘴、濾罐及口罩等物資到場。其中一名年輕人表示，相關物資是透過在網上討論區、民間團體及匿名人士捐贈，他們協助收集物資及帶到現場，在有需要時分發。他表示最不願發生流血事件，希望和平理性地進行示威活動，但近日連串示威行動中，即使示威者在警方推進時後退，仍然有機會受傷，因此他希望因應現場情況，將物資帶到前線提供予有需要的示威者。
【17:10】卑路乍灣公園內有人用保鮮紙圍起公園涼亭的石柱，將涼亭變身為「連儂亭」，並提供便條貼讓市民寫心聲貼上去。參與集會的市民寫上「不要黑警」、「8.5罷工」、「香港人不要放棄」及「安全回家」等字句。
【17:00】反修訂《逃犯條例》風波持續，有市民發起今日（4日）港島西集會，本報記者下午到西環一帶觀察，西區警署、中聯辦正門及後門均被逾兩米高水馬包圍。集會下午5時於卑路乍灣公園舉行，逾千市民身穿黑衣出席，大台掛上「撤回惡法」、「明日香港，我哋話事」的大型橫額。有中學生、大學生及銀髮族輪流上台發言，他們均呼籲市民周一響應罷工。
是次集會申請人在台上讀宣言，重申五大訴求；其中一名申請人表示原本欲申請遊行，但警方表示路線會經過「敏感地方」，最後只批准在卑路乍灣公園集會，申請人批評最近社會上發生的事，連警署都變得敏感。他又表示，近日示威者使用武力，是因為警察不守警例，故不應與示威者行為割席。
下午近4時，西區警署外有十多名軍裝警員從旅遊巴下車，並把圓盾狀物件、反光衣及警告旗搬進警署。
本報記者觀察到西邊街、德輔道西、朝光街有多名軍裝警及防暴警巡邏，未見中聯辦再以透明膠盒保護正門上的國徽。
德輔道西有不少商舖及食肆落閘，更有商舖在門上貼上「8月4日休息一天」字句，街道相對冷清。在西區警署附近，有一髮型屋照常營業，店員黃先生表示如有防暴警察在店舖附近築起防線，便會馬上關門，「示威者相對和平，是怕警察的催淚彈」。他指出，過去兩周均有示威活動在西區進行，生意比平時周末跌兩成，對此感到無奈。
逃犯條例 相關報道：
【八五罷工】5區集會獲發不反對通知書 主辦方呼籲市民就近參與
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 港島西集會 中聯辦 西區警署 水馬 卑路乍灣公園 編輯推介