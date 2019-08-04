【港島西集會．不斷更新】防暴警撤回　退入觀塘警署 (23:55)

【23:55】現場街坊勸退示威者，有逾百名街坊包圍警署，最後防暴警察退回警署內。在場所見，包圍警署指罵的市民大部分都未有戴上口罩。

【23:50】觀塘警署外防暴警員佈防，與示威者對峙。示威者折返現場約20分鐘，多次向警署投擲磚頭，至少4次傳出爆玻璃聲響，亦有示威者扯爛警署外橫額。

約100名示威者在美孚巴士總站的出入口以雜物封鎖路面，然後迅速撤走。有駕駛者落車把部分路障移開，強行駛走，但巴士不能駛過，大排長龍，乘客落車步行離開。

【23:40】包圍觀塘警署的示威者開始撤往藍田警署。部分示威者繼續向警署投擲雜物。

【23:35】大批示威者再包圍觀塘警署，並向警署內投擲磚頭等雜物。

【23:30】有示威者表示觀塘警署的警察防線已後撤，號召重返路面，示威者重返鯉魚門道。

【23:10】藍田站A出口有示威者聚集，突然有人大叫「有速龍衝入地鐵站」，叫其他示威者戴上裝備，氣氛緊張。現時有「哨兵」經扶手電梯往啟田道方向進發，大聲呼籲其他乘客明日罷工。但記者觀察，啟田道並無警員。

【23:00】觀塘警署外的示威者均已離去，有人稱要留力供明日之用。

【22:55】因應將軍澳及港島有道路封閉，新巴城巴現有50多條路線暫停服務，30多條日間路線改道行駛。乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。由於路面情況不斷變化，新巴城巴表示，正努力因應最新路況作改道應變，會盡快發放及更新。

【22:52】示威者擠滿港鐵站，港鐵職員讓示威者通過，以免阻塞。示威者一直討論下一個目的地，有人要求油塘，有人要求到葵涌，亦有人說要去牛頭角、馬鞍山、荃灣。

【22:46】堵塞觀塘道的示威者突然撤回行人路，部分走向港鐵站。有人大叫「油塘」。

【22:41】觀塘警署內有警察持擴音器，警告示威者要離去。有示威者叫其他人離開，大叫「今晚快閃呀」、「唔好留呀」。

【22:37】示威者在觀塘游泳池對出的鯉魚門道堵路。一批前往觀塘警署的示威者折返，走出鯉魚門道往牛頭角方向。

【22:35】警方表示，黃大仙警署報案室現已暫停服務，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電999。

一批示威者包圍觀塘警署。

【22:30】逾百名示威者以雜物封鎖觀塘道往油塘方向行車線。

【22:27】大批示威者乘港鐵，早前前往黃大仙，見黃大仙警署有大批防暴警察駐守，現轉到觀塘，前往觀塘警署。

【22:25】波斯富街只有零星示威者。

【22:13】多人走進麥當勞暫避，包括攝影記者。本報記者於波斯富街發現疑為橡膠子彈的彈殼。

【22:05】燃燒物一度傳出爆炸聲，示威者後退，並呼籲轉去黃大仙。消防員到場淋熄燃燒物。

【22:00】示威者在地上燃燒的雜物之上不斷添加木方，加大火勢。

【21:57】有示威者把雜物堆在手推車上點燃，擬推向警方防線，但雜物倒在地上。有防暴警一度向示威者舉槍。

鵝頸橋底有示威者表示要到黃大仙。

【21:53】數名示威者以雷射燈照射警員，警員發出警告。

【21:50】防暴警察在波斯富街信和廣場外舉黑旗。

【21:47】警員持續密集施放催淚煙，移開路障後繼續推進。

【21:45】示威者在告士打道搬水馬雜物再築起路障，與警方僅相隔十多米。防暴警落車再築防線推進，示威者退回內街。警員移除路障。

【21:43】大批防暴警察在告士打道登上警車離開，有示威者回到告士打道向警車投擲雜物。警員落車施放催淚煙。

【21:40】警方繼續施放催淚煙，然後退向告士打道。

警方表示，銅鑼灣區一帶集結的暴力示威者，繼續大規模堵路，肆意破壞，目無法紀；警方多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察於軒尼詩道與波斯富街交界施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，留在室內安全地方。

【21:38】警方施放催淚煙。

【21:35】防暴警防線舉起黑旗，要求示威者即時散去，否則施放催淚彈。警方警告示者停用雷射燈，指示威者已構成非法結集。

德輔道西和水街交界，大批速龍小隊設防線。有市民要求到西區警署，獲一名女警員邀請走入防線後帶走搜身。另有市民指罵警員是否與民為敵。

【21:30】防暴警推進到軒尼詩道，在波斯富街路口築起防線。怡和街仍有大批示威者聚集。現場有示威者高呼前往黃大仙。

【21:29】約50防暴警察到達波斯富街。

【21:25】大批防暴警員在告士打道清場，但現場並無示威者。

【21:24】駱克道示威者開路讓車輛駛過，一邊大叫「星期一罷工」。

【21:20】紅隧職員搬走障礙物，紅隧往九龍方向開始逐步開通。

告士打道有防暴警員出現，示威者向銅鑼灣方向四散。波斯富街示威者表示要前往金紫荊廣場。

【21:15】警方表示，灣仔警署報案室現已暫停服務，呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電999。

【21:13】大批示威者重返銅鑼灣怡和街。

示威者在堵塞的車龍中包圍一輛警車，用噴漆在車上塗鴉後離去。車上有數名警員。

被堵在告士打道的的士司機吳生不停向示威者舉起拇指，說明日自己會罷工。道路被堵塞約20分鐘，他對客人感到不好意思，表示會「計少啲錢」。他支持示威者以此為明日罷工做勢，「有望林鄭快啲出嚟講嘢」。亦有被困路上的的士司機表示不滿。

【21:10】信和廣場外馬路中心，有黑衣示威者以雜物築成路障，有巴士乘客需在告士打道下車。

【21:05】紅隧口示威者多次高呼「快閃半個鐘」，再次撤走。

【21:03】部分示威者返回紅隧出入口道路；有部分示威者沿告士打道前往東區走廊方向前進。

【21:00】有示威者叫其他人一起走，不要留在紅隧；有示威者表示今晚「玩快閃」，主要以堵塞交通為主，為明日罷工造勢，亦不想再與警察肉搏。示威者開始撤離紅隧出入口道路。

【20:57】紅隧全部行車線幾乎已被封閉。紅隧來回方向現只剩往灣仔的一條行車線，但車輛已動彈不得。示威者完成堵路後高呼「星期一罷工」。

【20:55】示威者堵塞港島紅隧出入口部分道路，目前車輛仍可以通過。

銅鑼灣崇光百貨外駱克道，有消防員到場開街喉，暫未確定附近是否發生火警。

【20:50】示威者封鎖告士打道，並攜路障前行，表示要封鎖紅隧港島出口，以及往九龍入口。

位於堅尼地城山市街的民建聯張國鈞議員辦事處在傍晚時分被破壞，本報記者於接近9時到場觀察，辦事處有三塊玻璃被打破，其餘一塊玻璃被貼上便條紙，上面寫有「賣港無恥」、「守護香港拒絕沉淪」等字句，另外有人貼上「守護未來」字樣的海報。辦事處外有10多名市民在圍觀。

駱克道和波斯富街交界有示威者破壞交通燈，他們說希望從交通入手，令市民明天「自動罷工」。

【20:46】一批示威者在告士打道，推着水馬及大量雜物的擬堵塞道路。銅鑼灣軒尼詩道亦有示威者呼籲前往「紅隧」。

【20:40】警方表示，有示威者於晚上約8時30分蓄意破壞位於軒尼詩道近銅鑼灣一帶多支交通燈，刑事毁壞政府公物，罔顧市民及道路使用者的安全，嚴重影響區內交通。警方警告示威者立即停止違法行為，並予以嚴厲譴責。

【20:30】示威者在軒尼詩道剪斷交通燈的電線，並用噴漆遮蓋燈罩。

【20:20】警方表示，有示威者於晚上8時佔據軒尼詩道近銅鑼灣一段的行車線，利用鐵欄架起路障堵路，導致交通嚴重擠塞。警方警告示威者盡快停止違法行為，離開現場，並呼籲駕駛人士避免前往該區，留意最新交通情況。

【20:15】有示威者用噴漆塗鴉崇光百貨外的交通燈。崇光已關門，只許顧客離開，不許進入。

【20:10】示威者繼續到達銅鑼灣港鐵站，有港鐵職員開閘讓示威者直接出閘，示威者一路走一路高叫「星期一罷工」。軒尼詩道路上巴士、電車皆無法前行，乘客陸續落車。

【20:05】示威者封鎖軒尼詩道，高呼「星期一罷工」。現場交通癱瘓，有示威者向駕駛者及途人表示「唔好意思」。

【20:00】示威者乘港鐵陸續到達銅鑼灣，在崇光百貨軒尼詩道出口離開，並在軒尼詩道開始架設路障。

【19:51】大批示威者由德輔道西折返卑路乍灣公園，有示威者表示有人呼籲轉場去銅鑼灣，故前往港鐵站。港島西集會現場剩餘約200人。

【19:50】大批示威者於港鐵香港大學站乘地鐵往銅鑼灣，亦將大批物資搬離。示威者塞在往地鐵站月台的通道，不少市民撐傘作防備。

【19:49】民主黨立法會議員許智峯在德輔道西向街坊表示，示威者已全數和平散去，稍後警方或會清場。

【19:47】干諾道西近水街防線前有傳媒聯絡警員表示，今日警方或會向示威者噴射藍色液體以方便警方拘捕，強調液體無害。

【19:38】大批示威者走進香港大學港鐵站。示威者擠滿港鐵站內的通道。同時有部分人調頭前往堅尼地城方向。

防暴警察防線繼續在中聯辦附近街上戒備。

【19:28】有示威者表示，不想重演7．28在上環被包圍清場的情況，不可死守，呼籲在場示威者轉戰銅鑼灣，亦有人要求轉戰灣仔。

有街坊表示「想返屋企」，與警員爭拗擾攘近兩分鐘後獲放行。

【19:25】部分示威者轉入附近橫街。警方防線向屈地街方向推進。德輔道西有途人慌張走避，有人抱着孩子跑離。部分示威者呼籲附近居民回家關窗。區諾軒持咪提醒居民關窗，有婆婆批評警方「白癡」，不應在民居附近放催淚彈。

立法會議員許智峯、梁耀忠和區諾軒到場調停，被警員要求離開。

【19:24】警方表示，較早時部分離開卑路乍灣公園集會的人士，目前已抵達皇后大道西一帶示威，並築起路障堵路。警方警告示威者盡快停止違法行為。因應現場情況，防暴警察正施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，留在室內安全地方。

【19:20】陸續有戴上口罩、頭盔的示威者離開卑路乍灣公園，往中聯辦方向出發。大台主持宣布警方已在石塘嘴、香港大學附近施放催淚彈，台下報以噓聲，有人大叫「黑警」、「癡線」；主持同時呼籲「上街睇日落」的市民不要被捕。

【19:16】防暴警察在皇后大道西廣播，叫樓上居民閉窗，隨即施放多枚催淚彈。

【19:13】位於水街的防暴警察戴上面罩，皇后大道西防暴警察舉起黑旗，警告會施放催淚彈。

【19:07】中聯辦附近的干諾道西與水街交界防線，有警員手持手擲式催淚彈。

【18:58】水街與德輔道西交界，以及干諾道西有多名防暴警察一字排開，於馬路設防線。水街與德輔道西交界有商舖落閘。

【18:48】4名交通警員在皇后大道西入堅尼地城海旁方向架設封鎖線，途經示威者指罵警員，交通警現已駛離。

【18:47】現場有人持咪大叫「行街喇喂」，呼籲集會人士前往中山紀念公園。一批集會人士響應呼籲，沿卑路乍灣公園旁的堅尼地城海旁路面，向上環方向前進，沿途呼叫「星期一罷工」。

【18:10】公園內遠離大台位置聚集數十名黑衣人，部分人以黑布遮蓋面容，另有人在公園內開始配戴豬嘴等裝備。

【17:40】有社企自發在集會現場派發「住家飯」，其中一名負責派飯的馮小姐表示，在網上見到年輕示威者稱沒有飽飯吃，「與其要他們（在街頭）吃餅乾、沒有營養的食物，不如提供熱飯給他們。我們主要做住家飯，在這麼辛苦的時候，很多年輕人因示威與父母嘈交、被趕出家門，別掛念家中的飯餸，希望他們在辛苦的時候可以吃一口溫暖的住家飯」。

馮又表示，第一次到會現場派飯，社企「妳想煮意」有份協助是次派飯，另外有朋友及熱心人等捐錢，逾10人負責煮食、運輸及派飯等。她指出，今日派發豬頸肉、滷蛋飯、素食、豬肉雜菜飯，另有肉鬆飯糰等，希望「試水溫」看什麼食物較受歡迎，在下次示威活動派發。她說所有食物都是即製即送，廚師在新蒲崗煮好食物後，靠朋友義載運送到場，她笑言，他們只有四個電飯煲，有關食物要逐批運送。

她又說，不少市民以為他們同時設立物資站，訪問期間有外籍女子上前問應如何捐款，她指出，有人陸續將礦泉水、香蕉及口罩等物資擺放在飯菜旁邊，順便供有需要的市民領取。

【17:20】數名90後年輕人用行李箱攜帶大量眼罩、頭盔、豬嘴、濾罐及口罩等物資到場。其中一名年輕人表示，相關物資是透過在網上討論區、民間團體及匿名人士捐贈，他們協助收集物資及帶到現場，在有需要時分發。他表示最不願發生流血事件，希望和平理性地進行示威活動，但近日連串示威行動中，即使示威者在警方推進時後退，仍然有機會受傷，因此他希望因應現場情況，將物資帶到前線提供予有需要的示威者。

【17:10】卑路乍灣公園內有人用保鮮紙圍起公園涼亭的石柱，將涼亭變身為「連儂亭」，並提供便條貼讓市民寫心聲貼上去。參與集會的市民寫上「不要黑警」、「8.5罷工」、「香港人不要放棄」及「安全回家」等字句。

【17:00】反修訂《逃犯條例》風波持續，有市民發起今日（4日）港島西集會，本報記者下午到西環一帶觀察，西區警署、中聯辦正門及後門均被逾兩米高水馬包圍。集會下午5時於卑路乍灣公園舉行，逾千市民身穿黑衣出席，大台掛上「撤回惡法」、「明日香港，我哋話事」的大型橫額。有中學生、大學生及銀髮族輪流上台發言，他們均呼籲市民周一響應罷工。

是次集會申請人在台上讀宣言，重申五大訴求；其中一名申請人表示原本欲申請遊行，但警方表示路線會經過「敏感地方」，最後只批准在卑路乍灣公園集會，申請人批評最近社會上發生的事，連警署都變得敏感。他又表示，近日示威者使用武力，是因為警察不守警例，故不應與示威者行為割席。

下午近4時，西區警署外有十多名軍裝警員從旅遊巴下車，並把圓盾狀物件、反光衣及警告旗搬進警署。

本報記者觀察到西邊街、德輔道西、朝光街有多名軍裝警及防暴警巡邏，未見中聯辦再以透明膠盒保護正門上的國徽。

德輔道西有不少商舖及食肆落閘，更有商舖在門上貼上「8月4日休息一天」字句，街道相對冷清。在西區警署附近，有一髮型屋照常營業，店員黃先生表示如有防暴警察在店舖附近築起防線，便會馬上關門，「示威者相對和平，是怕警察的催淚彈」。他指出，過去兩周均有示威活動在西區進行，生意比平時周末跌兩成，對此感到無奈。

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