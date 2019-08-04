【港島西集會．不斷更新】示威者封堵塞紅隧港島出入口 (21:05)

【21:03】部分示威者返回紅隧出入口道路；有部分示威者沿告士打道前往東區走廊方向前進。

【21:00】有示威者叫其他人一起走，不要留在紅隧；有示威者表示今晚「玩快閃」，主要以堵塞交通為主，為明日罷工造勢，亦不想再與警察肉搏。示威者開始撤離紅隧出入口道路。

【20:57】紅隧全部行車線幾乎已被封閉。紅隧來回方向現只剩往灣仔的一條行車線，但車輛已動彈不得。示威者完成堵路後高呼「星期一罷工」。

【20:55】示威者堵塞港島紅隧出入口部分道路，目前車輛仍可以通過。

銅鑼灣崇光百貨外駱克道，有消防員到場開街喉，暫未確定附近是否發生火警。

【20:50】示威者封鎖告士打道，並攜路障前行，表示要封鎖紅隧港島出口，以及往九龍入口。

位於堅尼地城山市街的民建聯張國鈞議員辦事處在傍晚時分被破壞，本報記者於接近9時到場觀察，辦事處有三塊玻璃被打破，其餘一塊玻璃被貼上便條紙，上面寫有「賣港無恥」、「守護香港拒絕沉淪」等字句，另外有人貼上「守護未來」字樣的海報。辦事處外有10多名市民在圍觀。

駱克道和波斯富街交界有示威者破壞交通燈，他們說希望從交通入手，令市民明天「自動罷工」。

【20:46】一批示威者在告士打道，推着水馬及大量雜物的擬堵塞道路。銅鑼灣軒尼詩道亦有示威者呼籲前往「紅隧」。

【20:40】警方表示，有示威者於晚上約8時30分蓄意破壞位於軒尼詩道近銅鑼灣一帶多支交通燈，刑事毁壞政府公物，罔顧市民及道路使用者的安全，嚴重影響區內交通。警方警告示威者立即停止違法行為，並予以嚴厲譴責。

【20:30】示威者在軒尼詩道剪斷交通燈的電線，並用噴漆遮蓋燈罩。

【20:20】警方表示，有示威者於晚上8時佔據軒尼詩道近銅鑼灣一段的行車線，利用鐵欄架起路障堵路，導致交通嚴重擠塞。警方警告示威者盡快停止違法行為，離開現場，並呼籲駕駛人士避免前往該區，留意最新交通情況。

【20:15】有示威者用噴漆塗鴉崇光百貨外的交通燈。崇光已關門，只許顧客離開，不許進入。

【20:10】示威者繼續到達銅鑼灣港鐵站，有港鐵職員開閘讓示威者直接出閘，示威者一路走一路高叫「星期一罷工」。軒尼詩道路上巴士、電車皆無法前行，乘客陸續落車。

【20:05】示威者封鎖軒尼詩道，高呼「星期一罷工」。現場交通癱瘓，有示威者向駕駛者及途人表示「唔好意思」。

【20:00】示威者乘港鐵陸續到達銅鑼灣，在崇光百貨軒尼詩道出口離開，並在軒尼詩道開始架設路障。

【19:51】大批示威者由德輔道西折返卑路乍灣公園，有示威者表示有人呼籲轉場去銅鑼灣，故前往港鐵站。港島西集會現場剩餘約200人。

【19:50】大批示威者於港鐵香港大學站乘地鐵往銅鑼灣，亦將大批物資搬離。示威者塞在往地鐵站月台的通道，不少市民撐傘作防備。

【19:49】民主黨立法會議員許智峯在德輔道西向街坊表示，示威者已全數和平散去，稍後警方或會清場。

【19:47】干諾道西近水街防線前有傳媒聯絡警員表示，今日警方或會向示威者噴射藍色液體以方便警方拘捕，強調液體無害。

【19:38】大批示威者走進香港大學港鐵站。示威者擠滿港鐵站內的通道。同時有部分人調頭前往堅尼地城方向。

防暴警察防線繼續在中聯辦附近街上戒備。

【19:28】有示威者表示，不想重演7．28在上環被包圍清場的情況，不可死守，呼籲在場示威者轉戰銅鑼灣，亦有人要求轉戰灣仔。

有街坊表示「想返屋企」，與警員爭拗擾攘近兩分鐘後獲放行。

【19:25】部分示威者轉入附近橫街。警方防線向屈地街方向推進。德輔道西有途人慌張走避，有人抱着孩子跑離。部分示威者呼籲附近居民回家關窗。區諾軒持咪提醒居民關窗，有婆婆批評警方「白癡」，不應在民居附近放催淚彈。

立法會議員許智峯、梁耀忠和區諾軒到場調停，被警員要求離開。

【19:24】警方表示，較早時部分離開卑路乍灣公園集會的人士，目前已抵達皇后大道西一帶示威，並築起路障堵路。警方警告示威者盡快停止違法行為。因應現場情況，防暴警察正施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，留在室內安全地方。

【19:20】陸續有戴上口罩、頭盔的示威者離開卑路乍灣公園，往中聯辦方向出發。大台主持宣布警方已在石塘嘴、香港大學附近施放催淚彈，台下報以噓聲，有人大叫「黑警」、「癡線」；主持同時呼籲「上街睇日落」的市民不要被捕。

【19:16】防暴警察在皇后大道西廣播，叫樓上居民閉窗，隨即施放多枚催淚彈。

【19:13】位於水街的防暴警察戴上面罩，皇后大道西防暴警察舉起黑旗，警告會施放催淚彈。

【19:07】中聯辦附近的干諾道西與水街交界防線，有警員手持手擲式催淚彈。

【18:58】水街與德輔道西交界，以及干諾道西有多名防暴警察一字排開，於馬路設防線。水街與德輔道西交界有商舖落閘。

【18:48】4名交通警員在皇后大道西入堅尼地城海旁方向架設封鎖線，途經示威者指罵警員，交通警現已駛離。

【18:47】現場有人持咪大叫「行街喇喂」，呼籲集會人士前往中山紀念公園。一批集會人士響應呼籲，沿卑路乍灣公園旁的堅尼地城海旁路面，向上環方向前進，沿途呼叫「星期一罷工」。

【18:10】公園內遠離大台位置聚集數十名黑衣人，部分人以黑布遮蓋面容，另有人在公園內開始配戴豬嘴等裝備。

【17:40】有社企自發在集會現場派發「住家飯」，其中一名負責派飯的馮小姐表示，在網上見到年輕示威者稱沒有飽飯吃，「與其要他們（在街頭）吃餅乾、沒有營養的食物，不如提供熱飯給他們。我們主要做住家飯，在這麼辛苦的時候，很多年輕人因示威與父母嘈交、被趕出家門，別掛念家中的飯餸，希望他們在辛苦的時候可以吃一口溫暖的住家飯」。

馮又表示，第一次到會現場派飯，社企「妳想煮意」有份協助是次派飯，另外有朋友及熱心人等捐錢，逾10人負責煮食、運輸及派飯等。她指出，今日派發豬頸肉、滷蛋飯、素食、豬肉雜菜飯，另有肉鬆飯糰等，希望「試水溫」看什麼食物較受歡迎，在下次示威活動派發。她說所有食物都是即製即送，廚師在新蒲崗煮好食物後，靠朋友義載運送到場，她笑言，他們只有四個電飯煲，有關食物要逐批運送。

她又說，不少市民以為他們同時設立物資站，訪問期間有外籍女子上前問應如何捐款，她指出，有人陸續將礦泉水、香蕉及口罩等物資擺放在飯菜旁邊，順便供有需要的市民領取。

【17:20】數名90後年輕人用行李箱攜帶大量眼罩、頭盔、豬嘴、濾罐及口罩等物資到場。其中一名年輕人表示，相關物資是透過在網上討論區、民間團體及匿名人士捐贈，他們協助收集物資及帶到現場，在有需要時分發。他表示最不願發生流血事件，希望和平理性地進行示威活動，但近日連串示威行動中，即使示威者在警方推進時後退，仍然有機會受傷，因此他希望因應現場情況，將物資帶到前線提供予有需要的示威者。

【17:10】卑路乍灣公園內有人用保鮮紙圍起公園涼亭的石柱，將涼亭變身為「連儂亭」，並提供便條貼讓市民寫心聲貼上去。參與集會的市民寫上「不要黑警」、「8.5罷工」、「香港人不要放棄」及「安全回家」等字句。

【17:00】反修訂《逃犯條例》風波持續，有市民發起今日（4日）港島西集會，本報記者下午到西環一帶觀察，西區警署、中聯辦正門及後門均被逾兩米高水馬包圍。集會下午5時於卑路乍灣公園舉行，逾千市民身穿黑衣出席，大台掛上「撤回惡法」、「明日香港，我哋話事」的大型橫額。有中學生、大學生及銀髮族輪流上台發言，他們均呼籲市民周一響應罷工。

是次集會申請人在台上讀宣言，重申五大訴求；其中一名申請人表示原本欲申請遊行，但警方表示路線會經過「敏感地方」，最後只批准在卑路乍灣公園集會，申請人批評最近社會上發生的事，連警署都變得敏感。他又表示，近日示威者使用武力，是因為警察不守警例，故不應與示威者行為割席。

下午近4時，西區警署外有十多名軍裝警員從旅遊巴下車，並把圓盾狀物件、反光衣及警告旗搬進警署。

本報記者觀察到西邊街、德輔道西、朝光街有多名軍裝警及防暴警巡邏，未見中聯辦再以透明膠盒保護正門上的國徽。

德輔道西有不少商舖及食肆落閘，更有商舖在門上貼上「8月4日休息一天」字句，街道相對冷清。在西區警署附近，有一髮型屋照常營業，店員黃先生表示如有防暴警察在店舖附近築起防線，便會馬上關門，「示威者相對和平，是怕警察的催淚彈」。他指出，過去兩周均有示威活動在西區進行，生意比平時周末跌兩成，對此感到無奈。

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