【旺角再遊行】警員佐級協會強烈譴責暴力　再以「蟑螂」喻示威者 (15:31)

聲明稱，示威者行徑卑劣，指出有示威者開始於鬧市縱火，稱有關行徑後果不堪設想，又稱「如此不顧後果，置其他人生命財產安全如無物的暴徒，竟然謊稱要為香港追求什麼崇高目標而抗爭，實在可笑」。

聲明又特意提到有示威者拆下尖沙嘴五枝旗桿的國旗及拋下海面，又掛上宣揚港獨的旗幟，形容「如此明目張膽的侮辱國家及挑戰國家主權的行為，實在令人髮指」。

聲明最後表示：「雖然暴徒一定不喜歡被稱呼為人見人憎的蟑螂，但你們的言行及所作所為實在與蟑螂無異。蟑螂們，請收手吧！」

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