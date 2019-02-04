【將軍澳遊行】科大校長史維現身學生集會拒遊行　學生會租旅巴出發被警截查 (15:06)

反修訂《逃犯條例》風波持續，有市民發起今日（4日）將軍澳遊行，科大學生會早上於校內舉行「反送中集會」，有過百名學生及校友出席。科大學生會臨時會長黎煒進表示，上周曾分別以電郵及親身邀請校長史維出席，但史維回覆拒絕。史維最終在集會中段現身與學生及校友對話。另外，科大學生會租借旅遊巴接載學生及校友前往將軍澳參與遊行，旅遊巴其間於清水灣道迴旋處被警員截查，逾10名警員上車查身分證。
黎煒進表示，集會目的是希望集合學生和校友一同出席下午於將軍澳的遊行，要求政府正面回應五大訴求，包括正式撤回逃犯條例、收回暴動定性、成立獨立調查委員會、立即實行雙普選等。
原本已回覆不出席集會的科大校長史維於集會中途現身，他表示自己原不在港，因為集會提前回港並因應校友意願出席，免被視為逃避。他表示，不會參與今午在將軍澳的遊行，希望學生及校友尊重他的意願；又指出學校內有不同意見，其工作在於確保每人的聲音都被聽見、被尊重；又說下午的將軍澳遊行已獲不反對通知書，不希望見到遊行後發生衝突，或無意義的破壞公物。
有校友於科大中庭的柱上設連儂柱，史維表示，不認同這種表達方式，認為無助討論，反而見牆上有侮辱言論。史維說，已呼籲政府做行動及找出解決方法，並認為現在有需要進行多方對話。如學生認為有需要，亦可公開討論。史維與學生對話後返回其校長住所，學生及校友跟隨前往，逗留一會後離開。
黎煒進認為，史維不明白集會意義，不滿意其回應，他原本預計校長會支持學生行動，現希望他不會打壓活動，又指出會盡快安排公開討論會。
此外，科大學生會租借旅遊巴接送學生及校友前往將軍澳參與遊行，旅遊巴其間於清水灣道迴旋處警方架設的路障前被截停，逾10名警員上車查身分證及抄下資料，另有多名警員於車外拍照。車上一名英國籍學生沒攜帶身分證明文件，被警員口頭警告。
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