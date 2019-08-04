【旺角再遊行】警黃大仙施催淚煙　居民喉嚨不適批警做法不當 (15:21)

黃大仙居民李小姐表示，昨晚警方施放催淚煙時「隔兩條街都聞到」，事發時她在家中看直播，被催淚煙刺激至喉嚨不適，她表示，黃大仙有不少老人院及民居，警方不該在此區放催淚煙。她又說，昨晚有示威者朝紀律部隊宿舍投擲雜物，及後被警方搜身及拘捕，但紀律部隊人員家屬朝示威者投擲玻璃樽則沒被追究，她反問家屬是否有特權。

學生陳先生約凌晨零時回家，途經紀律部隊宿舍時，目擊警員施放催淚煙。陳先生表示，當時不少街坊沒戴口罩，當中有老人亦有小孩，他認為警方不應在民居一帶施放催淚煙。陳先生又說，運動持續發酵兩個月，經過多次上街，政府仍不回應市民訴求，「淨係識暴力驅散，市民真係唔知可以做咩好」。

任職社工的鍾先生今早到黃大仙派發傳單，呼籲市民支持周一罷工，其間有持相反意見的市民上前對質，稱罷工是「搞到社會亂晒」，認為政府並非沒回應訴求，只是沒答應示威者訴求；另有市民指出，罷工是手停口停，「個個要食飯」，亦有人質疑「對冧咗個香港有咩好處」。

有市民見狀上前帶鍾先生暫離該處，有人向鍾先生說「香港人加油」。鍾先生事後表示感動，又說香港可貴之處在於可以容納不同聲音。他認為，如體制能容納不同聲音、選舉是公平公正，市民根本毋須上街遊行示威。

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