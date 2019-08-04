【將軍澳遊行．不斷更新】示威者堵塞寶順路來回行車線 (22:40)

【22:22】大批示威者佔據寶琳寶順路來回行車線。

【19:58】港鐵將軍澳站對開寶邑路十字路口，有示威者拆毀交通燈。附近馬路旁的鐵欄被拆去，製成路障。

【19:42】將軍澳警署有持盾警員護送兩架警車離開警署，有示威者見到警員時怒罵警方，警員其後返回警署，雙方均未有進一步行動。

【19:40】警方稱經原定遊行路線，最高峰人數為2.7萬人。將軍澳遊行發起人稱有15萬人參加。

【19:30】有網民在在網上討論區「連登」呼籲將軍澳示威者轉往西環參與港島西集會。

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【19:00】將軍澳廣場外，示威者在寶邑路一帶設置路障，警方出動多架衝鋒車在場戒備。

【18:46】大批身穿黑衣示威者聚集在將軍澳Popcorn商場外，並包圍TVB記者。將軍澳寶邑路及唐俊街交界多條行車線已被人潮佔據。

【18:40】大會統計有15萬人參加將軍澳遊行，發起人伍偉衡表示，雖然有部分參加者偏離遊行路線，但他認為遊行秩序良好，並無發生暴力衝突。

【18:29】聚集在將軍澳警署外的示威者已散去。

【18:10】警方表示，大批聚集在將軍澳警署外的激進示威者，向警署投擲硬物，毁壞警署多扇玻璃窗，嚴重威脅在場人士的人身安全。因應現場情況，警方將於短時間內驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開。警方對示威者一切暴力行為，予以譴責。

【17:50】多名示威者向將軍澳警署投擲磚塊等硬物，現場不時傳出玻璃窗破碎跌落聲音。

【17:34】有示威者向將軍澳警署扔蛋後，多名警員一度持盾步出警署，其後返回閘內。

【17:17】寶琳順德聯誼總會梁潔華小學外，有示威者與一名上身赤裸男子發生口角。

另外，警方在將軍澳隧道進入將軍澳方向設置路障。

【16:58】警方表示，有示威者於寶琳站對出新都城的貿業路拆毀路邊鐵欄，設置路障，堵塞道路，而現時情況已嚴重影響區內交通，亦對緊急服務造成嚴重影響。

警方警告示威者盡快停止堵路等違法行為，示威者在表達自己訴求的同時亦需尊重其他市民的權利，並呼籲市民避免前往該區及留意最新交通情況。

【16:40】有戴口罩頭盔黑衣青年在將軍澳警署外投擲雞蛋，戴上防暴裝備的警員一度從警署出來驅趕。

【16:30】寶琳貿業路仍不斷有遊行人士出發。近下午4時30分，有示威者於寶琳貿業路、新都城中心對出設置鐵馬，其間有火機從高空擲下。

【16:23】下午4時許，遊行隊頭已抵達將軍澳香港單車館公園中央草坪終點。遊行期間，隊伍行經將軍澳運動場迴旋處、介乎昭信路及寶邑路交界時，有部分人離隊朝環保大道方向出發。

【16:01】遊行隊伍行經將軍澳醫院後，走入將軍澳昭信道至銀澳路交界，人潮佔據四條行車線。

【15:47】繼續有戴口罩黑衣青年在將軍澳警署外塗鴉，噴上侮辱字句，其間撐開長傘遮擋。

【15:37】警方表示，將軍澳區警署報案室現已暫停服務，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供緊急服務。市民如有緊急事故，請致電999。

【15:34】大批人潮從將軍澳寶寧路出發，與遊行隊伍會合，有市民在天橋掛上寫有「撤回惡法」的巨型橫額。

【15:30】運輸署公布，因將軍澳的公眾活動，以下路段暫時受阻：

-介乎寶康路與寶琳北路的寶豐路

-介乎寶康路與寶順路的寶琳北路

-影業路

-坑口道往寶寧路

-昭信路往寶寧路

-寶順路（東行）靈實醫院對出

-將軍澳隧道公路支路往寶順路

【15:20】遊行隊伍行經景榕樓時，懷疑有居民從高空投擲裝有不明液體的袋子，但無擊中任何人。遊行糾察呼籲市民注意安全。

【15:11】將軍澳遊行隊伍到達將軍澳警署外，警署外寶琳北路突然湧現大量人群從行車路湧至，行車一度受阻。部分人向在平台觀察情況的警察舉中指，又批評警方濫權。警署上層有警員在窗邊觀察遊行情況，遊行人士中有人走向警署，在外牆塗鴉。

【14:50】寶豐路來回4線已被群眾以單車封鎖。

【14:40】寶豐路一條行車線已被人群佔據。

【14:35】遊行隊伍於下午2時30分正式出發，申請人伍偉衡說遊行人數較預期「多好多」，路線會有微調，直接由寶翠公園沿寶琳北路出發，到達西貢政府合署後不會轉入培成路。他提醒市民注意安全，沿途亦安排了約80名糾察維持秩序。

伍偉衡表示，堅持五大訴求，包括撤回《逃犯條例》、成立獨立調查委員會、撤回暴動定性、立即實行真普選，以及反對有「紅媒」作出失實報道。他補充說，會盡量按照原定路線遊行，亦不打算去TVB，因為「路程太遠」。

【14:24】反修訂《逃犯條例》風波持續，有市民今日（4日）發起將軍澳遊行，由港鐵寶琳站的寶翠公園出發。本報記者下午約1時半抵達寶琳站時，已遇見大量黑衣人潮，有市民自發在站外派發反修例宣傳單張，又呼籲市民支持明日（5日）的罷工行動。至下午近2時，參與遊行的人幾乎站滿寶翠公園。

警方早前發出不反對通知書，將軍澳寶翠公園集會中午開始，下午2時半起遊行至香港單車館公園中央草坪，晚上8時結束。

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