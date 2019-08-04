【八五罷工】5區集會獲發不反對通知書　主辦方呼籲市民就近參與 (14:06)

警方昨已就金鐘添馬公園、屯門文娛廣場及黃大仙廣場的集會發出不反對通知書，主辦方今日表示，旺角麥花臣球場及大埔風水廣場亦獲發不反對通知書，現時已有5區獲批准集會。除屯門的集會訂於下午3時開始，其他區的集會均會於1時開始。而定於沙田大會堂廣場「百步梯」舉行的沙田集會，主辦方昨通知警方，並有待當局發出不反對通知書。

主辦方又稱，荃灣雖不會舉行正式集會，但有網民呼籲於下午1時到荃灣公園觀賞花樹，思考香港前路。

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