【八五罷工】5區集會獲發不反對通知書　主辦方呼籲市民就近參與 (14:06)

民間發動明天（5日）舉行「全港三罷」（罷工、罷課、罷市），並在7區集會，爭取政府回應反對修訂《逃犯條例》的五大訴求。集會主辦方今日（4日）表示，目前已有5區的集會獲警方發出不反對通知書，並呼籲市民盡量到就近的地區參與罷工集會，以免過多人群集中於其中一兩區。
警方昨已就金鐘添馬公園、屯門文娛廣場及黃大仙廣場的集會發出不反對通知書，主辦方今日表示，旺角麥花臣球場及大埔風水廣場亦獲發不反對通知書，現時已有5區獲批准集會。除屯門的集會訂於下午3時開始，其他區的集會均會於1時開始。而定於沙田大會堂廣場「百步梯」舉行的沙田集會，主辦方昨通知警方，並有待當局發出不反對通知書。
主辦方又稱，荃灣雖不會舉行正式集會，但有網民呼籲於下午1時到荃灣公園觀賞花樹，思考香港前路。
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