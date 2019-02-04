【八五罷工】陳肇始籲醫護人員8．5和平理性表達意見　不評論有護士被捕 (14:10)

反修訂《逃犯條例》行動持續，有市民發起明日（5日）罷工，食物及衛生局長陳肇始呼籲醫護人員和平理性表達意見，並以病人福祉為先。對於有護士在7月28日上環衝突中被捕，陳肇始表示由於案件已進入司法程序，故不作評論。
陳肇始今早（4日）出席活動後見傳媒，她表示，十分關注明日公營醫護服務有機會出現罷工，暫未知是否有醫護人員參與罷工及有關數字。她指出，醫院管理局會作準備，跟不同醫院聯網總監及工作人員了解情况，亦會與醫護人員工會溝通。
另外，香港公共醫療醫生協會於facebook帖文指出，該會已與醫管局管理層聯絡，要求部門主管體諒因交通和各種情況而未能準時上班的醫護人員，減少非常規醫護人員如護士學生上班，以及尊重醫護人員在不影響工作的情況下表達自己的權利，獲局方正面反應 。
該會指出，明白很多醫護人員想在明日和其他市民一起，向政府表達意見，提醒他們在穿着制服表達意見時要留意，包括：符合感染控制守則、避免令人質疑醫護的專業和中立。
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