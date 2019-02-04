【旺角再遊行．多圖】尖沙嘴警署外牆被塗污　警員駐守黃大仙紀律部隊宿舍 (13:35)

今早9時許，有外判清潔工到尖沙嘴警署對開一帶清潔，工人先抹走警署牆身及鐵閘油迹、掃走街道垃圾，警署內的塗鴉則需待警方搜證完成，方可入內清潔。記者現場所見，警署外牆被噴上「警黑合作」字眼，警署內有私家車車窗被打碎、車身被淋上漆油。警署對開的彌敦道行車線上，仍然留有「光復香港，時代革命」標語，附近一帶則有木製盾牌、磚頭及鐵欄置於地上。

至於黃大仙警署，今早警員以黑色垃圾膠袋遮蓋塗鴉，有警員持長盾返回警署。昨日示威者一度將戰線移至黃大仙紀律部隊宿舍，今早有機動部隊人員於宿舍駐守，記者現場所見，宿舍外閉路電視及車閘被毁，有職員重新安置車閘，附近花槽留有被拆毁的鐵欄。

李小姐為紀律部隊人員家屬，居於宿舍17年。她表示，昨晚有人「周圍掟嘢」，她聽聞有住客受傷。她認為，示威者表達訴求是應該，但需保持理性。她表示，除了警察家屬外，宿舍內亦有不少「不關事」的消防及海關家屬居住，她明白政府有問題，但示威者不該影響街坊生活。李小姐從連登討論區得悉，有人號召今早再包圍宿舍，她直言擔心自己及小朋友安全，今早離開宿舍前向保安查詢哪個出口可以出去。

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