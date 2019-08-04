【逃犯條例】譚耀宗：香港倘陷極危急狀態　相信港人希望中央行動 (12:53)

反修訂《逃犯條例》爭議持續，全國人大常委譚耀宗在今日（4日）播出的無綫電視節目《講清講楚》上，被問及事態升溫下，解放軍駐港部隊會否出動。譚耀宗表示，要看升溫至什麽地步，舉例稱如果未來香港社會陷入癱瘓，處於極危急狀態，警隊又無法處理時，那麽中央便不可能不介入，也相信屆時香港不少市民也希望中央採取行動。
不過他指出，目前解放軍未有需要介入，因警隊仍有能力執法，而且中央依然相信香港市民能自己管好香港。
主持人提及國務院港澳辦在上周一（7月29日）記者會上，未詳細着墨元朗襲擊的情況。譚耀宗解釋，港澳辦及中央是要「抓大事」，集中指出問題主因和解決方向何在，不會逐樣評論一個多月以來的某個環節問題，同時強調廉署和監警會已開始調查元朗襲擊事件。
至於是否成立獨立調查委員會，譚耀宗稱港區人大之間已多次討論，多數人都認為民間五大訴求中的「獨立調查委員會」是針對警方，一旦成立有機會影響警方執法，故如今不是合適時間。
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