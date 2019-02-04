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【旺角再遊行】3區放催淚彈　警：29人被捕　迪士尼：有外籍藝員遭帶走 (23:21)

【23:21】警方表示，在昨夜（3日）至今日（4日）凌晨行動中，共拘捕24名男子及5名女子，年齡介乎15至45歲，涉嫌非法集結、未能出示身分證明文件、阻礙警務人員執行職務及藏有攻擊性武器，現正被扣留調查。

【10:05】昨日反對《逃犯條例》修訂的旺角遊行，有示威者沒跟隨原定路線，遊行至尖沙嘴，其後兩度「快閃」堵塞紅隧出入口，亦有人於深夜包圍黃大仙警署。警方於3區施放催淚彈驅散人群。警方表示，清場行動共拘捕超過20人，指他們涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器及襲擊等。警方強調以最低武力驅散人群，施放催淚彈是別無選擇。

警察公共關係科高級警司余鎧均表示，昨日示威者武力升級，部分人偏離原定遊行路線，衝突由西九龍擴至東九龍，威脅市民人身安全，嚴重阻塞交通。昨有示威者沿彌敦道向尖沙嘴方向前進，部分示威者包圍尖沙嘴警署，並毁壞警署外設施、縱火、以巨型彈射器投擲磚塊及硬物入警署，毁壞警署內超過20部車輛，警方嚴厲譴責暴力行為。

由於尖沙嘴彌敦道一帶情況惡化，警方警告無效後，於尖沙嘴及旺角展開驅散行動。余鎧均表示，警方驅散期間有示威者向警察擲汽油彈、磚頭、玻璃樽及雜物，並以激光照射警員及將燃燒垃圾桶推向警方。余表示，警方在別無選擇下施放催淚煙制止。

警方於尖沙嘴清場期間，有示威者沿太子道東往黃大仙方向前進，警方與示威者於黃大仙一巴士站對峙，有示威者包圍及破壞警車、向警員及警車拋擲雜物。余說，示威者其後包圍黃大仙紀律部隊宿舍，向宿舍投擲爆竹及雜物，部分低層宿舍玻璃窗及車閘欄杆等政府公物被破壞。余表示，由於現場情況混亂，警方於附近一帶施放催淚煙驅散示威者。

余鎧均稱，警方驅散行動克制和忍讓，又指旺角及尖沙嘴人多，不希望出現衝擊情况，示威者行為危害在場人士安全，矛頭直指警方，故警方以最低武力驅散。被問到警方為何在黃大仙民居一帶施放催淚彈，余解釋，施放催淚彈是為了拉開距離，令大家有一個緩衝，盡快回復秩序和安全。

另外，香港迪士尼樂園證實，樂園一名外籍演藝人員昨晚被警方帶走。香港迪士尼樂園職工會主席鄭麗兒回應《明報》查詢時，稱該男子是菲律賓籍舞蹈員，又引述其他員工所言，指出該男子昨晚放工後途經旺角，惟未能確認他因何故被警方帶走，樂園方面已安排法律團隊跟進事件。鄭麗兒又提到，迪士尼外籍員工工作期間鮮有討論香港近期局勢，不相信該同事會到旺角參與示威衝擊，估計可能因他身穿黑色衣服，加上言語不通令警員誤會，導致事件發生。

同時網上流傳片段，稱香港迪士尼樂園全體5000名演藝人員譴責警方暴力對待該菲律賓舞蹈員，鄭麗兒稱正查證片段內容真偽，強調迪士尼立場一向中立，相信片段非公司所製。

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