【旺角再遊行】3區放催淚彈　警：最低武力　至少20人被捕 (10:05)

警察公共關係科高級警司余鎧均表示，昨日示威者武力升級，部分人偏離原定遊行路線，衝突由西九龍擴至東九龍，威脅市民人身安全，嚴重阻塞交通。昨有示威者沿彌敦道向尖沙嘴方向前進，部分示威者包圍尖沙嘴警署，並毁壞警署外設施、縱火、以巨型彈射器投擲磚塊及硬物入警署，毁壞警署內超過20部車輛，警方嚴厲譴責暴力行為。

由於尖沙嘴彌敦道一帶情況惡化，警方警告無效後，於尖沙嘴及旺角展開驅散行動。余鎧均表示，警方驅散期間有示威者向警察擲汽油彈、磚頭、玻璃樽及雜物，並以激光照射警員及將燃燒垃圾桶推向警方。余表示，警方在別無選擇下施放催淚煙制止。

警方於尖沙嘴清場期間，有示威者沿太子道東往黃大仙方向前進，警方與示威者於黃大仙一巴士站對峙，有示威者包圍及破壞警車、向警員及警車拋擲雜物。余說，示威者其後包圍黃大仙紀律部隊宿舍，向宿舍投擲爆竹及雜物，部分低層宿舍玻璃窗及車閘欄杆等政府公物被破壞。余表示，由於現場情況混亂，警方於附近一帶施放催淚煙驅散示威者。

余鎧均稱，警方驅散行動克制和忍讓，又指旺角及尖沙嘴人多，不希望出現衝擊情况，示威者行為危害在場人士安全，矛頭直指警方，故警方以最低武力驅散。被問到警方為何在黃大仙民居一帶施放催淚彈，余解釋，施放催淚彈是為了拉開距離，令大家有一個緩衝，盡快回復秩序和安全。

另外，昨日有記者在採訪期間被警員以大光燈照射，余說警方一直尊重採訪自由，昨已派出30名傳媒聯絡隊人員到場協助；由於現場混亂，需要向前線同事了解使用大光燈照射記者的確實原因。她補充，警方使用大光燈的目的多為照明及辨認激進示威者身分。

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