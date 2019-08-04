【旺角再遊行．多圖．不斷更新】黃大仙防暴警留守警察宿舍外 (02:25)

【02:20】防暴警在黃大仙警察宿舍外帶走一名赤膊男子。

【02:10】大批防暴警聚集在黃大仙警察宿舍外。

一批防暴警在旺角太子道西留守佈防。

【01:56】旺角有警員疑不適暈倒地上。

【01:45】龍翔道全部行車線開通。防暴警繼續在街上戒備。

【01:35】黃大仙東頭邨道聚集的示威者及市民散去，防暴警開始退回。龍翔道往九龍塘方向已回復通車，往觀塘方向則未有車通過，一度被困的無綫採訪車停在路中。

【01:30】旺角有警員強行把一名記者從高位拉下，記者詢問警員為何作出此行為，警員回應「唔得㗎？」又責罵記者「唔係著件衫就係記者。」

【01:28】大批防暴警到黃大仙龍翔道增援，移走道路上的路障。

旺角警員制服一名男子，被捕男子不斷咳嗽，需要帶氧氣罩，他頸上掛着社工證。

【01:24】太子道西有警員在未有警告開槍。

【01:22】旺角防暴警及速龍小隊在旺角警署附近再制服市民。

黃大仙示威者搬開龍翔道路障，讓車輛駛過。

【01:18】警方表示，有激進示威者聚集並包圍黃大仙紀律部隊宿舍，向宿舍投擲大量雜物，導致低層宿舍玻璃窗被打破，並破壞車閘欄杆等政府公物，威脅無辜居民的人身安全。因應現場情況，警方已於附近一帶施放催淚煙，驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開。警方對示威者一切暴力行為，予以嚴厲譴責。

【01:10】黃大仙一批示威者堵塞龍翔道，與警方對峙。其間示威者攔住無綫新聞部一部採訪車。

【01:00】黃大仙防暴警再施放催淚彈，並使用胡椒噴劑、揮警棍驅趕市民。

【00:55】有示威者包圍黃大仙警察宿舍，宿舍有住客與宿舍外的街坊爭執打鬥，互擲雜物，防暴警施放催淚彈。

【00:50】黃大仙警署內的防暴警衝出，在街上築防線，隨即向前推進。

黃大仙警察宿舍不停有雜物擲下，包括玻璃、水彈、水樽，暫沒人受傷，街上市民群情洶湧，紛紛撐傘、戴頭盔。

【00:43】記者目睹黃大仙警察宿舍有人向街上市民投擲水彈，街上又有人燃點類似爆竹物體。

【00:38】速龍小隊到場增援，在路上追趕制服一名市民。警方採取拘捕行動時，多次指行車路是警方封鎖線，並擋記者鏡頭，用警棍把記者推上行人路、叫記者離開，「唔係因為你影唔影相，影相唔係大晒！」

【00:35】一批防暴警到旺角警署增援，向示威者推進，示威者後退。有警員追趕截查逃跑的人。有警員在水渠街追逐路上的人，有警員多次揮舞警棍。

警方表示，在黃大仙的衝突當中，當警員乘坐警車離開現場時，被激進示威者包圍並破壞警車，亦有人向警務人員及警車拋擲雜物。警方多次警告無效後施放催淚煙，驅散在場暴力示威者。警方呼籲，在場人士盡快離開，切勿衝擊警方防線。市民如非必要，切勿前往有關地區。

警方又呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，留在室內安全地方。

【00:30】愈來愈多示威者聚集在旺角警署外。警署樓上有人觀察示威者。警方表示，現正錄影示威者行為。

【00:26】黃大仙防暴警全部退入警署內。

【00:23】警方在黃大仙再施放催淚煙。

警車載着防暴警察再到旺角警署增援。

【00:18】彌敦道防暴警察離開後，大批示威者包圍旺角警署。警署門口有一批武裝警員戒備。現場示威者大叫「香港警察，知法犯法」。

【00:06】警方在黃大仙巴士總站外發射多發催淚彈，現場人群未見散去。

【23:59】警方在黃大仙巴士總站外舉黑旗警告施放催淚煙。現在最少有數百名市民。

彌敦道面向旺角方向的一排防暴警察後退，全場圍觀市民大聲歡呼，大叫「走啦！」警員又表示彌敦道即將通車，叫市民上行人路。

【23:53】黃大仙巴士總站有市民向警察掟雜物，又用激光射向警員，警員手持警棍並施放胡椒噴霧。

【23:50】尖沙嘴半島酒店外，警察分別向海港城方向及紅磡方向推進。現場示威者已撤走。

旺角警署附近有市民對防暴警察大叫，警員用強光照向他並又大叫「你過嚟啊！唔好再叫囂啊！」警員並用強光照着記者。

【23:47】黃大仙巴士總站有市民懷疑警察拘捕多人帶上警車，包圍警車高呼「放人」。

彌敦道部分防暴警察登上警車。有市民想沿彌敦道往太子方向離開，警察叫他們兜小巷前往太子站，不讓他們直走，有防暴警說：「我怕前面有人掟嘢，有人襲擊我哋，傷埋你啊。」

【23:38】彌敦道警察防線推至旺角警署，警署門外有警員戴上頭盔戒備。

【23:34】黃大仙巴士總站數百名市民要求警察收隊，絕大部分人無戴口罩或任何防護裝備。防暴警察登上警車離開，但有市民包圍警車。

【23:32】集結於旺角道彌敦道交界的防暴警察開始向太子方向推進，指揮官表示會行進至旺角警署。

【23:26】警方在港鐵黃大仙站外持續舉起紅旗，現場約有50名防暴警察。民主黨立法會議員胡志偉到場與警方交涉。較早時站外有一名男子被捕。

另外，多部警車停在旺角彌敦道。

【23:22】彌敦道近旺角道仍有零星示威者，不少市民在旁圍觀。

另外，紅隧示威者已離開，隧道職員搬走示威者設置的路障。

【23:15】旺角彌敦道警察警告現場留守市民，指他們正進行非法集結，要求他們上行人路。現場有防暴警察持咪叫同僚「執返啲裝備！抖陣先！飲啖水。」

另外，港鐵黃大仙站外有大批防暴警察，大批市民亦在現場聚集，有人叫口號稱不歡迎警察。警方舉紅旗警告市民停止衝擊。

【23:09】紅隧示威者已散，並在紅磡站呼籲其他人前往鑽石山及黃大仙。

【23:07】旺角防暴警再向前推進，速龍高速追前制服拘捕部分示威者。

警方發出緊急通告，有示威者再次堵塞紅磡海底隧道出入口，導致交通嚴重阻塞，亦對緊急服務造成嚴重影響。警方警告示威者盡快停止堵路等違法行為，亦提醒市民留意最新交通情況。

【23:00】數十名示威者再在紅磡堵塞紅隧，在南北車線留下路障後退回行人路。

【22:58】港鐵表示，因應警方要求，會持續安排特別列車接載乘客離開油麻地站及旺角站，其他列車不停油麻地站及旺角站；市民如需轉乘荃灣線或觀塘線，需在太子站轉車。

【22:55】黃大仙港鐵站外防暴警制服一男子，按在地上並以索帶綁手。

【22:51】一批防暴警衝入黃大仙港鐵站，在樓梯包圍兩人及搜身。早前有大批示威者在黃大仙警署外拆下閉路電視，將之擲入警署。

【22:45】警方在旺角匯豐外以揚聲器警告示威者立即離開，並舉橙旗。大批示威者退到西洋菜南街。

旺角港鐵站內有數名軍裝警員。

【22:40】大批警察在油麻地沿彌敦道往旺角方向推進。

旺角港鐵站內近車票售賣處放有非黑色的乾淨衣物、麥當勞包、三文治、樽裝食水和港鐵單程票。有告示寫上「乾淨衫 隨便拎」、「元朗，朗屏有狗！記得換衫！」旺角站內人比較少，亦不見有人拿衣物和車票。油麻地站內亦有人提供更換衣物。

一批示威者轉到黃大仙警署外。警方公布，黃大仙警署報案室現已暫停服務，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電999。

【22:38】警方在旺角匯豐外舉起橙旗及黑旗，並施放催淚彈。

尖沙嘴柏麗大道對面，警方再施放催淚彈。

【22:35】警方防線後退至近亞皆老街，示威者再次湧出彌敦道。

【22:26】有示威者大叫：「走啊！」，大批人向後退。警員在彌敦道近山東街位置施放催淚煙，防線推至山東街。大部分示威者進入了豉油街，轉入內街。彌敦道示威者大部分已撤走。

窩打老道及彌敦道交界的警察已撤退。

【22:22】旺角示威者魚貫後退，部分進入山東街。但又有人大叫「唔好走入山東街啊」。防暴警舉黑旗向前推進，有指揮官表明會向山東街推進。

【22:20】大批示威者蜂擁進入油麻地站。

【22:18】有示威者在港鐵油麻地站出口疏散示威者，稱「快啲走喇，防暴兩邊嚟緊喇」。另有示威者走出太子道西，打算前往黃大仙警署。旺角港鐵站外的彌敦道，有正與警察對峙的示威者在路上燃燒雜物縱火；部分示威者後退，轉入山東街。

另外，警方公布，九龍城警署報案室已暫停服務，着市民如有緊急事應致電999；呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供緊急服務。

【22:04】大批防暴警察經窩打老道轉入彌敦道。有途人經過，稱「我哋放工㗎咋」，之後被警方指示返回行人路。

【21:58】旺角彌敦道警方在匯豐銀行對開舉黑旗警告會施放催淚煙，示威者防線在數十米外。

【21:53】立法會議員許智峯現身彌敦道，稱是履行議員責任，盼與指揮官對話，警方則指他涉非法集結，破壞社會安寧。警方又警告不在行人路的記者有可能構成阻差辦公。

另外，警方呼籲尖沙嘴彌敦道附近的居民如有需要應關窗；市民如非必要，切勿前往相關地區，應留在室內安全地方。

【21:49】旺角彌敦道警方防線推進至匯豐銀行對開。有示威者大叫：「有十幾人畀人捉咗啦！」、「你擸咗gear唔上前，做乜啊！」，呼籲大家重新站回前方防線位置。警方和示威者僵持中。

【21:42】旺角彌敦道的防暴警察及速龍小隊已推進至示威者所在位置，並制服部分示威者，其間有警員以警棍毆打已倒地的示威者；其他示威者向尖沙嘴方向逃跑後，又有人呼籲大家重新上前。另外，在尖沙嘴有催淚彈被射上有利大廈附近麥當勞的二樓簷蓬。

【21:40】警方稱尖沙嘴警署外的激進示威者在多處縱火，並投擲磚塊及硬物進入警署，毁壞警署內多部汽車，「嚴重威脅在場人士的人身安全」，警方予以嚴厲譴責。警方因應現場情況，已於附近一帶施放催淚煙，驅散示威者，並呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開。

【21:29】警在尖沙嘴警署外柯士甸道近龍堡國際施放多枚催淚彈，隨即向前推進。另外，旺角警署外彌敦道的警方防線正在推進，示威者節節後退。

【21:21】約200名防暴警察在旺角警署外太子道西，在彌敦道路口佈防。

另外，油麻地窩打老道發生打鬥，一名中年漢指罵示威者，雙方初則口角，繼而動武。

【21:05】有消防員到尖沙嘴警署大閘外將火救熄。

尖沙嘴清真寺至梳士巴利道一段彌敦道，大部分商舖已落閘，當中包括珠寶、鐘表、食肆等，8時許仍開舖的包括售賣化妝品的卓悅和一間時裝店。時裝店店員吳小姐表示，該店原本營業至凌晨12時，其老闆說，若警方開始採取行動或附近有衝突，便會立即關店。對於今日示威行動，她不是太擔心，因有事發生即會落閘。她又說，近來生意的確受影響，希望事件快些平息。

尖沙嘴半島酒店和相連商場多個出入口已落閘，面對梳士巴利道的噴水池大門口亦已拉下鐵閘，閘上貼出告示，建議欲進入酒店者可使用酒店位於中間道的出入口。

有示威者在窩打老道與彌敦道十字路口兩邊交界架起竹棚，聲稱要阻礙車輛駛入彌敦道。

【20:57】有示威者在尖沙嘴警署大閘外埋積雜物縱火。警署內有警員再舉黑旗。

【20:45】示威者在尖沙嘴K11附近，以及油麻地果欄一帶，分別以鐵欄及竹枝等，築起數米高的路障。

旺角警署鐵閘外，有自稱記者透過縫隙嘗試拍攝，被警署內的警員用強光照射，並質疑「你話你係記者？我唔信啊！」

【20:30】尖沙嘴警署有示威者不斷向警署內車輛投擲磚頭等硬物，又有人不斷以不同顏色激光照射警署。

【20:28】防暴警察返回旺角警署內。

【20:25】大批防暴警察走出旺角警署，走向港鐵太子站。附近未見有示威者。

早前有示威者走到旺角警署，有人以激光射進警署內。

【20:20】有示威者在尖沙嘴警署外，隔着圍欄以似是鐵通的長棒攻擊警署內的車輛。

【20:15】大批示威聚集在彌敦道近匯豐銀行的十字路口。

【20:12】警方稱，大批示威者聚集在尖沙嘴警署外，塗污建築物，破壞警署內車輛；警告示威者必須立即停止違法行為，和平散去。

【20:05】有示威者用鎖把警署大閘鎖上。

警方估計在旺角區舉行的公眾活動，經原定遊行路線最高峰人數約為4200人。

【20:00】尖沙嘴警署有警員舉黑旗，警告有可能會施放催淚煙。早前有示威者在多個位置向警署投擲石頭及雜物。示威者大部分離開警署外圍。

【19:48】有示威者舉起美國國旗並唱美國國歌，持咪者尚氣（化名）稱，是因為覺得美國的自由、民主等價值與香港相近。

【19:45】彌敦道近旺角港鐵站途人不算太多，沒有一隊明確的遊行隊伍，各人都在「自由行」。

【19:40】示威者在K11對出的梳士巴利道設置鐵馬及水馬陣。

沿彌敦道都可見到有示威者坐在路旁休息。

【19:29】柯士甸道、覺士道交界示威者開始設鐵馬陣。

警方表示，旺角警署報案室和紅磡港鐵站警察報案中心暫停服務，呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電999。

【19:20】示威者隊伍回到窩打老道。一度被堵塞的紅隧已恢復通車，行車暢順。

【19:20】彌敦道路上有人向示威者派麵包和蛋糕。

【19:17】佐敦道有人拆下鐵欄及製作路障。往旺角隊頭途經尖沙嘴警署時，一度停下向警署指罵，大叫「黑警死全家」。

【19:08】示威者轉入金馬倫道，現場多間連鎖店落閘。

【19:03】示威者離開紅隧後，隊頭在漆咸道南遇上另一批示威者，向他們大叫：「返旺角啊！」另外，彌敦道有示威者在路面以噴漆寫上「反送中」、「香港建國」字眼。

【18:56】紅隧有示威者撤退時不忘把路障搬離馬路，稱「唔好阻住人」。大批示威者高呼「返旺角」，要求其他人不要散去。

有示威者在尖東向途人高呼「星期一罷工」。

【18:50】示威者開始離開紅隧口轉上行人天橋，一邊重複高呼「光復香港，時代革命」「八五罷工」。

【18:48】紅隧出口外，有示威者在討論下一步去向。

彌敦道所有行車線仍被示威者佔據。

【18:40】警方表示，有示威者堵塞紅隧出入口，現場交通非常擠塞；又稱示威者於彌敦道多個主要路口拆毁路邊鐵欄，設置路障，嚴重堵塞道路及影響區內交通，亦嚴重影響緊急服務。警方警告示威者盡快停止堵路等違法行為，呼籲他們表達訴求時尊重其他市民的權利。

【18:35】大批市民繼續前往紅隧收費亭。巴士站有乘客與示威者爭執。有示威者呼籲天橋上的途人下來。紅隧口遭阻塞車輛一直響號。有示威者向隧道職員聲稱，只會佔15至20分鐘。現場仍未見有警員現身。

港超聯足球隊「東方龍獅」成員梁冠聰在紅隧受阻，他受訪時表示，示威者正在表達訴求，作為香港市民應該明白他們為何這樣做。

有隧道職員指揮車輛調頭離開。

【18:25】示威者走到紅隧往九龍出口外的收費亭位置，用水馬及垃圾桶堵塞道路。

【18:22】有示威者在天星碼頭外五枝旗杆位置揮動「香港獨立」旗幟。

【18:21】遊行人士轉入暢運道。

【18:20】有市民在漆咸道南單車店外派免費頭盔。自稱是單車愛好者的陳小姐表示，為響應全民運動，呼籲注意騎單車安全，有心人買頭盔後，她幫忙派發。在場人士鼓掌大叫「多謝晒！」

【18:16】尖沙嘴五枝旗桿被人噴上「光復香港時代革命」，旗桿上的區旗損毀、國旗消失。據悉有人早前拆下國旗拋落海。

【18:14】遊行人士沿漆咸道南行至天文臺道，有人一路向前推水馬。另有人在彌敦道、柯士甸道交界警署對開架設路障。

【18:10】彌敦道近油麻地愈來愈多人聚集。大隊正往尖沙嘴方向走去，沿途又大叫「星期一，罷工！」

【18:08】遊行人士向紅磡方向前行，隊頭至今未遇過警察佈防。遊行人士不時高叫口號，但氣氛大致平靜。

【18:01】尖沙嘴隊頭的遊行人士討論，計劃用路障封閉部分梳士巴利道後，向紅磡方向繼續前行，部分人已轉入漆咸道南。

【17:55】示威者分別在廣東道及梳士巴利道設路障。

【17:51】「旺角再遊行」今日下午約5時半抵達終點，主辦方宣布遊行結束，遊行申請人伍永德表示，人數仍在估算中，稍後公布。

伍永德指出，今日遊行路線有多輛對頭車駛向遊行隊伍，遊行期間已兩度與警方交涉，之後現場聯絡的警員離開遊行隊伍，不知去向。他質疑警方失職，會作出投訴。

至於有示威者偏離原定遊行路線，伍永德表示，示威者只是做自己決定的事情，與此次遊行無關，不認為會分散示威人數。

【17:49】梳士巴利道遊行人士行至半島酒店外，與另一批在彌敦道設置路障的示威者相遇，人們在梳士巴利道和彌敦道交界停下。在彌敦道，身穿黑衣的人仍源源不絕地從太子方向走到尖沙咀方向。

【17:41】尖沙嘴隊頭遊行人士討論下一步去向，計劃沿梳士巴利道前行。

【17:37】遊行隊頭有人在文化中心門外路面塗鴉，寫上「光復香港時代革命」。

【17:35】遊行隊頭抵達梳士巴利道。有人在彌敦道尖沙嘴警署外，以噴漆塗鴉。另有人在堪富利士道及彌敦道交界，以竹枝等設路障。

原遊行主辦方正式宣布遊行結束，呼籲遊行人士以自己的方式離開；有人呼籲大家往窩打老道shopping。

【17:29】原遊行發起人表示，遊行人士可自行解散。

【17:27】往尖沙嘴隊頭位置行至廣東道仍未見有警員出現，遊行至今氣氛平靜，並讓路予車輛離開；廣東道一些途人在名店內觀望遊行情況。有人在佐敦道彌敦道交界以垃圾桶阻路，又有人走到彌敦道北行線。

【17:25】原遊行隊伍抵達終點，後方大部分遊行人士已離開。

【17:23】往尖沙嘴遊伍佔了一半的海防道，讓車輛繼續通行。

【17:20】往奧海城遊行隊伍抵達櫻桃街公園後，大批遊行人士改道前往油麻地果欄方向。有遊行人士呼籲其他人經右邊橋往彌敦道。

【17:16】往尖沙嘴隊頭遊行人士討論後決定，在海防道轉入廣東道。

原遊行隊伍即將抵達終點奧海城。

彌敦道隊頭有遊行人士表示，今次的遊行是希望宣傳星期一罷工的信息。

另外，入境事務處宣布，因旺角一帶發生特別事故，位於旺角登打士街56號家樂坊12樓的西九龍智能身分證換領中心已於下午4時50分提早停止服務。

【17:14】亞皆老街的六福珠寶已落閘，G2000則落半閘。一輛九巴280X駛經彌敦道，遊行人士讓路予九巴駛過。

往奧海城隊伍已接近終點，再有人呼籲遊行人士前往旺角。

【17:10】往尖沙嘴隊伍途經的尖沙嘴警署已落閘，隊伍未有在尖沙嘴警署外停下，繼續向尖沙嘴方向前進。

往奧海城隊伍行至西九龍政府合署，門口有一輛消防車，遊行人士高呼「消防員加油」。

【17:07】警方表示，大量示威者已偏離原定遊行路線，經彌敦道走向尖沙嘴，嚴重影響現場交通。警方警告涉事者正參與一個未經批准的集結，並提醒旺角、尖沙嘴區的商舖及前往該區的人注意。

【17:04】很多遊行人士要求繼續行，往奧海城遊行隊伍再次起步。遊行隊伍行至紅十字會總部大樓，高呼「多謝紅十字會」並報以掌聲。

【17:01】往奧海城遊行隊伍在巴士總站旁停下，要求警方解決交通問題才繼續行。

【16:59】彌敦道遊行隊伍已抵達佐敦道，隊頭位置仍未見有警方佈防。

【16:55】彌敦道遊行隊伍已抵達加士居道。立法會議員鄭松泰在隊頭伍置。

【16:52】彌敦道遊行隊頭經過窩打老道後，只佔往尖沙嘴方向的行車線，往太子方向的一段彌敦道仍能通車。

【16:50】有往尖沙嘴隊頭的年輕男性遊行人士表示，不滿警方提供的遊行路線太短，因此跟隨人潮流往尖沙嘴方向行。他稱知道不跟隨警方許可的遊行路線有可能犯法，自己亦擔心會被捕，當警方出現時會隨機應變。另外，旺角女人街所有攤檔都已關門，有人大感新鮮，不少人都在拍照「打卡」；街上市民議論紛紛：「未見過女人街咁嘅樣！」

彌敦道遊行隊頭已到窩打老道，首度遇上警方設置的封路路障，遊行人士隨即搬開警方的路障，繼續往尖沙嘴方向行。其間遇上消防車，遊行人士隨即停下，先讓消防車駛過。

原遊行路線似乎未有封路安排，原隊伍抵達奧海城旁海庭道，多輛車駛過，遊行隊伍需要停下，不滿警方沒截停車輛，要求警方確保遊行人士安全。有在場警員不停撥打電話，向電話中人說：「你要截停啲車」。

【16:46】原遊行隊伍按既定路線行走期間，未見有警員，由糾察指揮交通；有人以大聲公呼籲稍後遊行後一同散去，轉往旺角。另一沿彌敦道向尖沙嘴方向的遊行隊伍，已抵達登打士街。

【16:42】原本的大角嘴遊行隊伍則轉入海泓道繼續前行；往旺角遊行人士在亞皆老街和彌敦道交界停下，其後隊頭有人大叫「向尖沙嘴行」，其他人沿彌敦道往尖沙嘴方向前進，並已佔據彌敦道全部行車線，前進期間不斷大叫「釋放被捕人士」、「罷工」。

【16:32】往旺角遊行隊伍沿亞皆老街向旺角東站方向前進，現已到朗豪坊位置；有人於旺角道舉起「香港獨立」旗幟。

【16:28】旺角方向有人拿起雪糕筒，在亞皆老街新填地街交界設置路障。大批遊行人士跟隨他們向亞皆老街前行。

往奧海城方向，由於起點附近不少道路都只有兩條、甚至一條行車線，遊行隊伍前進速度緩慢。

【16:24】旺角方向隊頭停駐近10分鐘，佔據旺角道全部車線，新填地街車輛仍可轉入旺角道，遊行人士呼籲讓車輛經過。

【16:22】大角嘴遊行隊伍已進入橡樹街，按原定遊行路線向奧海城方向前進，沿途高呼「星期一，罷工」。

【16:17】向旺角前進的遊行人士在旺角道近新填地街位置停下，數名隊頭的遊行人士表示不清楚路向，說早前是因為晏架街球場集會位置太多人，後方不斷呼籲向前行，所以向旺角方向前進。

【16:10】遊行隊頭用了10分鐘才轉出晏架街，向大角嘴方向行走，暫走到上海街；但大批遊行人士未有跟隨大隊在大角嘴遊行，沿旺角道向旺角方向走，已佔據整條旺角道。

【16:05】有示威者走出櫻桃街、亞皆老街交界的十字路口，部分行車線被雪糕筒封閉，示威者指揮交通。遊行人士不斷高呼「光復香港，時代革命」。

【16:01】遊行隧伍出發，大會提醒球場出口狹窄，呼籲遊行人士小心。

【15:56】「守護孩子行動」好鄰舍北區教會陳凱興傳道，與4名銀髮族一起發言，包括曾因反修例而絕食的「陳伯」陳基裘，4名長者手持鮮花，其中兩人要持拐杖步行。其中一名參與遊行的86歲婆婆發言時表示，希望事件得以和平解決，不想有人受傷，見到現時的情況感到難過，她發言期間一度激動落淚，其他人遞上紙巾。

遊行準備起步。

【15:38】有銀髮族抵達集會場地，現場集會人士報以掌聲。

【15:29】參與遊行的李小姐帶了一大盤炸雞到集會現場，說早前聽說有年輕抗爭者無飯吃，有相識的店舖願意免費為示威者提供食物，今日自己幫忙帶炸雞來派發。

多名發言嘉賓呼籲市民參與下周一全港大罷工，工黨立法會議員張超雄表示，罷工是和平手段，但影響可以很深遠，呼籲遊行人士下午要小心行事，齊上齊落，「不流血、不受傷、不被捕」。

民主黨立法會議員鄺俊宇表示，遊行和集會只是「前奏」，「重點是8月5日」。

【15:24】大會稱，原本掛在球場龍門架的「領頭banner」被人拿走了，呼籲交回。

【15:05】「旺角再遊行」申請人伍永德在集會上稱，今次是首次推翻警方不反對通知書，現場集會市民報以掌聲。

九龍西立法會議員毛孟靜表示，幾年前見年輕人戴頭盔會覺得害怕和憤怒，但這幾年間，有多名立法會議員被「DQ」，對政權已沒有信心，又稱若不是有不少年輕人抗爭，修例已被通過，認為現時的暴力是制度上的暴力，不能與年輕人割席。

前全國政協委員劉夢熊亦發言，他說自己參與了4次反修例遊行，反修例運動被內地極左勢力和香港建制派污衊是「顏色革命」，但他認為若修例通過，會變成「大陸定罪、香港交人」，令「一國兩制」變「一國一制」，強調反修例是捍衛一國兩制。

大會預計集會將持續一小時，集會人士在現場高叫「林鄭下台」、「香港警察，知法犯法」、「香港人加油」等口號。

有戴上手套、面罩裝備的出席者指出，戴上裝備是因為擔心警方突然濫用暴力，要保護自己。他表示，會跟隨大隊遊行，未必只限於原定大角嘴路線，但他不建議走旺角，因警方已在旺角佈防，他認為轉行尖沙嘴也可以考慮，相信會較安全。

另外，有網民在連登討論區號召群眾移施至尖沙嘴海傍示威。至下午3時，記者現場見天星碼頭及鐘樓一帶沒有示威者蹤影，只見大批警察戒備，警方至少動員5輛警車停泊在附近位置。

【14:50】反《逃犯條例》修訂的動盪持續，有市民發起昨日（3日）下午「旺角再遊行」，遭警方反對後改為在大角嘴遊行，由晏架街球場遊行至櫻桃街公園。下午2時35分，遊行起點已有大批市民到場，接近站滿球場。集會於2時41分開始，有部分出席者已戴上防毒面罩。

起點大角嘴晏架街球場，午後大雨過後未見有大量市民聚集，至終點櫻桃街公園一帶亦未見有警方嚴密佈防，只有數名警員和一輛警車在奧海城二期對出戒備。大角嘴一帶人流較平日疏落。

遊行集合時間開始前，於遊行終點櫻桃街公園附近的友翔道油麻地警署已有多輛警車及警員戒備。

下午1時半，友翔道3號油麻地警署停車場閘外、海泓道已有6輛警車、兩輛旅遊巴戒備，又有30多名防暴警經過，有警員落車查問記者身分。在報案室入口位置則停泊3輛警車。

另外，廣東道油麻地警署鐵閘上貼上告示，寫上因特殊情況，報案中心暫時關閉。

午後橡樹街大部分商店已落閘，有電單車用品店準備提早半天關門。店主蕭先生說，平時周六的橡樹街「很旺」、店舖全開，相信遊行期間不會有生意，所以早半天下班。蕭先生又說，自己在反修例運動中都有上街，支持市民表達訴求，留意到遊行人士都不是「搞事」的人、很乖、不會主動衝突，不擔心店舖安全會受遊行影響。

晏架街上海包餃店店主譚小姐說，大角嘴的居民和平和奉公守法，相信下午遊行會和平進行，不會影響到四周居民和商店，亦無打算提早關門，「我們無驚過，街坊鄰里都覺得無嘢」。雖然要開店無法親身參與，她亦支持今次遊行，認為市民有和平表達意見的權利。

晏架街宏利五金店主周先生說，大角嘴街道狹窄加上遊行起點地方細而遊行人士眾多，午後起會收起店前用品並關門，希望讓遊行人士有更闊通道可走。他說大角嘴很和平，「一天半天，早兩三小時關門無所謂，不影響生意」，自己會考慮參加遊行，「睇環境，得閒就行下啦」。

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