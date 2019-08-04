【新聞x通識】亞健康問題成因多　生理·心理·社交影響健康狀態 (11:50)

反對修訂《逃犯條例》引發連串衝突，導致不少人情緒受困。事實上，港人生活忙碌、壓力大，不少人經常出現肩頸背痛、睡眠質素欠佳等狀况，這些可能是「亞健康」問題，代表身體狀况響起警號。
根據世界衛生組織的定義，「亞健康」是介乎健康和生病之間的身體狀態，當中常見的徵狀為眼睛疲勞、腰痠背痛及經常疲倦等。資深通識科教師樊詩琪表示，無病不等於健康，如生理、心理、社交未能達到完全康健的狀態，都屬於「亞健康」問題，值得關注。
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反修例《逃犯條例》運動持續 情緒受困精神健康受損
反修例引發連串示威和衝突，導致不少人情緒受困，影響健康。香港大學李嘉誠醫學院公共衛生學院公布研究指出，本港疑似抑鬱症比率上升，約每10人便有1個有疑似抑鬱。[詳情]
另外，精神科醫學院稱近期社會運動獲廣泛參與，影響層面廣泛，不論公營機構或私家精神科，與社會運動相關的新舊症都增加。有人看過相關新聞後出現急性壓力反應；亦有青少年自殺入院，稱社會運動成精神壓力來源之一。[詳情]
壓力「爆煲」須求醫 處理不當或致情緒病
有家庭醫生提醒，人在面對過大的壓力時，生理及心理都會出現各種徵狀示警。當這些徵狀持續出現，便應求醫，如果處理不當，有可能導致情緒病或精神病等心理疾病。[詳情]
編輯：何芍盈
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