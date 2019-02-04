【旺角再遊行】尖沙嘴碼頭國旗被丟入海　建制派議員譴責　梁振英懸紅100萬元緝「狂徒」 (23:33)

香港部分示威者今日（3日）在旺角遊行偏離警方批准的路線，循彌敦道一直走到尖沙嘴，沿途堵路阻塞交通，又在尖沙嘴碼頭一帶把旗杆上的國旗拆除，丟入海中。多名香港立法會議員對此表示憤慨並予以強烈譴責，認為該行為侮辱國家尊嚴。前特首、政協副主席梁振英更表示，會懸紅100萬元，「任何公眾人士向警方提供線索，緝捕今天在天星碼頭將國旗丟入海中的狂徒，一經法庭定罪，可得此賞格」。
中共中央政法委員會微信公眾號「中央政法委長安劍」轉發環球網相關報道，並以「喪心病狂！香港旺角示威者，拆下國旗扔海裡！」作標題。文章除描述示威者拆下五星旗的過程外，還援引香港特別行政區《國旗及國徽條例》第7條規定：「任何人公開及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗或國徽，即屬犯罪，一經定罪，可處第5級罰款（5萬港元）及監禁3年。」
中新社報道，立法會旅遊界議員姚思榮對丟國旗入海行為感詫異，並予以譴責，指國旗代表國家尊嚴，香港又是中國的一部分，這一行為不僅不尊重國家，也對香港的國際形象產生負面影響。姚思榮說，近期持續的遊行示威活動已打擊香港旅遊業及相關行業，尤其是中小企業及從業員受到較大衝擊。
立法會議員葛珮帆對部分示威者把國旗扔入海中表示憤怒，且指其侮辱國旗、國徽已不是第一次，行為日益激進。葛珮帆認為，部分示威者打着追求民主公義、爭取訴求的旗號，以打擊香港經濟、抹黑警方為手段，實則「不放過任何機會搞亂香港，推翻政權，搞港獨」，她批評港獨人士「癡心妄想」，目的一定不會得逞。
港區全國人大代表、民建聯副主席陳勇認為，所謂反修例活動已發展為「顏色革命」，侮辱國旗屬於公然挑戰自己國家。他指出，在任何國家，分裂國家主權的下場都是一樣的，既成為歷史的罪人，也要為此負上法律責任。
（中新社/梁振英fb）
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