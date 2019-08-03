【逃犯條例】新華社讚港警執法「公正專業果斷」　稱警察執法權不容挑戰 (21:29)

反修訂《逃犯條例》風波持續，香港警隊近兩個月的行動備受質疑，包括被指濫用武力襲擊示威者，以及縱容7．21元朗襲擊的施襲者等。新華社今日（3日）發稿，讚揚香港警隊「紀律嚴明，一向執法公正、專業、果斷」，又稱香港警察執法權「不容挑戰」。
新華社稱，一個多月來「極端激進分子在街頭攻擊警方、阻撓警察依法執行任務」，警方處置「暴力事件和暴徒挑釁攻擊」時展現克制與隱忍，「職業態度和專業水平有目共睹」；警員身體承受被攻擊的危險和精神壓力，依然盡忠職守。
新華社指出，警隊是香港特區政府重要組成力量、香港穩定的重要支柱，若警權萎靡，暴力和罪惡必會橫行無忌；若任由亂局發酵，受傷最深的肯定是香港市民，「因此，對警察最好的支持就是對違法亂港的種種行徑說『不』」。新華社並警告「不懷好意的內外勢力」，若破壞法治、縱容暴力，必會被暴力的怪物所反噬。
（新華社）
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