【逃犯條例】新華社讚港警執法「公正專業果斷」　稱警察執法權不容挑戰 (21:29)

新華社稱，一個多月來「極端激進分子在街頭攻擊警方、阻撓警察依法執行任務」，警方處置「暴力事件和暴徒挑釁攻擊」時展現克制與隱忍，「職業態度和專業水平有目共睹」；警員身體承受被攻擊的危險和精神壓力，依然盡忠職守。

新華社指出，警隊是香港特區政府重要組成力量、香港穩定的重要支柱，若警權萎靡，暴力和罪惡必會橫行無忌；若任由亂局發酵，受傷最深的肯定是香港市民，「因此，對警察最好的支持就是對違法亂港的種種行徑說『不』」。新華社並警告「不懷好意的內外勢力」，若破壞法治、縱容暴力，必會被暴力的怪物所反噬。

（新華社）

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