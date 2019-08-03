【八五罷工】理大逾70放射學實習生8．5罷課　遵理全線分校停課一天 (20:05)

參加罷課的理大放射診斷實習生共有74人，參與聯署則有125人。放射治療師等專職醫療人員成立的facebook專頁「放射良心」，刊出學生的聯署信，指出不少人以為學生都正在放暑假，罷課無實際意義，但事實上理大的放射診斷及放射治療學生都正在實習，對他們來說這是「真真正正的罷課」。

聯署信指出，修訂《逃犯條例》亂況的根由絕非抗爭者，而是一個多月來漠視民意的香港政府；港人本以和平方式表達訴求，但政府視若無睹；「理應保護市民的執法者更助紂為虐」、縱容721元朗襲擊等，視港人性命為無物，又做出「遮蔽委任證等知法犯法的舉止」。

聯署學生表示，明白醫護人員在社會動盪之際更須恪盡職守，但「相較醫護實習生身分，我等更是一眾探尋真理的大學生」；與習知識相較，更當以遡求公義、捍衛香港核心價值、闡揚公民意識為己任。他們因此決定參加8月5日的三罷行動，在政府回應民間五大訴求前「決不退讓」，亦樂於遵從校方或醫院部門任何值勤上的調動，以及甘願承擔一切後果。

遵理學校則宣布，全線分校下周一停課及暫停開放一日，但由於當日是大學聯招（JUPAS）放榜日，故遵理總部、環城海外升學中心、遵理日校部專線、遵理持續進修及專業教育部都會維持運作。

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