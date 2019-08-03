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【旺角再遊行】旅發局：女人街大部分商販今日休息 (18:03)

反對修訂《逃犯條例》的示威持續，有市民發起今午（3日）「旺角再遊行」，遭警方反對後改為在大角嘴遊行，不過仍有示威者離開原有路線向旺角方向前進。旅發局在網站表示，通菜街(女人街)大部分商販於今日休息。

旅發局於網站發特別通告，指女人街大部分商販會於今日休息一天。旅發局發言人表示，當局收到不少旅客就遊行活動，查詢主要景點或交通有否受影響，而女人街為主要的旅遊景點，故通知旅客有關女人街的最新資訊，方便旅客作出相應安排。

而據本報記者所見，女人街所有攤檔在下午5時已全部關門。女人街一旅行用品店負責人袁太表示，有聽說過攤檔負責人稱，「有人」擔心有示威者拿走攤販的鐵枝，故今天早上所有攤檔被安排休息，惟她指自己並不清楚詳情。另一負責人袁先生說，生意略有減少，但也體諒，因為是政府不聽民意才導致今天局面。他暫不擔心安全問題，「有警察先會驚，無警察嚟就好和平，唔驚」，又預計當看到有警察到時，便會落閘關門。

另一拉麵店負責人何先生表示，的確較少看到女人街完全沒開檔的光景，惟稱遊行對生意影響不大。

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