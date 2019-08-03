【逃犯條例】涉天水圍檢煙霧彈案青年提堂　稱警員威脅起訴家人逼招認 (15:50)

被告盧俊希（23歲）報稱任職起重機司機，控罪指出，他於天瑞邨一單位中明知而管有、保管或控制某些爆炸品，即硝酸鉀和糖。

控方指出，控罪嚴重，被告有潛逃風險，反對擔保，並申請押後案件以待警方進一步調查。據了解，在涉案單位找到30個煙霧彈、22個製作中的煙霧彈，一些材料、工具及製造煙霧彈方法的小冊子；警方又在被告睡房找到啤酒瓶、發電油等易燃物品。

被告由資深大律師潘熙代表，表示被告有穩定工作，在香港土生土長，承諾不會潛逃。潘熙表示，煙霧彈相關的案件判刑為3個月至兩年，若控方需時6個月至一年才展開審訊，被告將會被還押不合比例的長時間。

潘熙力陳，現時證據沒有證明被告擁有的物品具殺傷力。裁判官反駁稱，若被告將煙霧彈用於公眾集會，其他人不會知道是否具殺傷力，卻會因釋出的煙霧而出現恐慌，而目前社會仍繼續有大型集會進行，若被告保釋或有可能重犯，故拒絕保釋，還押至10月3日在屯門裁判法院再訊。

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