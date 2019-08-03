【八五罷工】記協：籲傳媒機構不追究參與8．5罷工員工 (15:27)

反修訂《逃犯條例》行動持續，有市民發起下周一（5日）罷工，記協今日（3日）發聲明表示，相信新聞工作者仍會以專業態度和精神，處理緊急採訪工作，維護公眾知情權；亦呼籲傳媒機構尊重員工行使《基本法》保障的權利和自由，不向參與罷工的員工追究。
記協表示，曾多番要求政府撤回修例草案，停止對記者使用武力，進行獨立調查警方針對記者採訪，惟幾個月來，政府未有正視及回應，記協對此極度憤怒和失望。
聲明批評，在連串示威活動中，警員多次針對性地對已表明身分、正於現場採訪的記者施加暴力及阻撓，甚至施放催淚彈，記協曾約見警察公共關係科反映，多次發出聲明，與新聞界舉行遊行請願，情況不單沒有改善，警方繼續多次使用強光燈照射鏡頭，妨礙拍攝工作；有記者遭警方海棉彈擊中頭盔受傷，更有多個不同場合，警務人員追打記者，情況有愈演愈烈之勢。
記協表示，新聞工作者是社會一分子，對下周一罷工促請政府回應訴求深有同感。記協明白傳媒作為社會的第四權，有監察公權力的天職，需要確保社會的資訊流通及透明度，保障市民的知情權，相信新聞工作者仍會以專業態度和精神，處理緊急採訪工作，維護公眾知情權。倘有任何記協會員或新聞工作者因參與是次罷工，而遭受不合理對待或歧視，可聯絡記協求助。
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