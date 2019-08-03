【旺角再遊行】夫婦六四後首再遊行　對政府「忍無可忍」轟警選擇性執法 (15:18)

有市民今日（3日）發起「旺角再遊行」，警方原本反對遊行，遊行申請人其後上訴成功，但遊行路線要調整，由晏架街遊樂場遊行至櫻桃街公園外。
陳先生與陳太下午2時許到遊行起點，他們說，對上一次遊行已是1989年六四事件的遊行。兩人形容現時對政府已「忍無可忍」，尤其見到警方迅速起訴7．28被捕者，但一直未有落案起訴7．21元朗施襲的白衣人，認為警方是選擇性執法，「當香港人傻」，令他們非常憤怒。陳先生表示，自己在製造業任管理層，下周一（5日）無法罷工，但不會反對同事罷工。
讀高中的黃同學今日和兩名同學一同參加遊行。她們說，今早見到有網民號召轉到尖沙嘴，但由於「旺角大遊行」有不反對通知書，她們認為較安全，故參與此遊行。她們指出，政府一直以來未有回應過市民訴求，認為運動要堅持下去。
逃犯條例 相關報道：
廠商會吳宏斌：罷工意識不可長 工總郭振華：現不是時候設獨立調查委員會
周一三罷 社福界2000人響應 中大表明不追究罷工 教區：寬鬆處理
民調：近八成港人支持獨立調查 學者：元朗襲擊後成跨界別訴求 撤回修例主流意見
火炭搜屋無手令 警先後兩條文解畫 稱行動屬突發 大狀質疑事後堆砌理據
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 旺角再遊行 大角嘴 六四 警察 罷工 八五罷工 三罷 編輯推介