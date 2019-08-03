【旺角再遊行】夫婦六四後首再遊行　對政府「忍無可忍」轟警選擇性執法 (15:18)

陳先生與陳太下午2時許到遊行起點，他們說，對上一次遊行已是1989年六四事件的遊行。兩人形容現時對政府已「忍無可忍」，尤其見到警方迅速起訴7．28被捕者，但一直未有落案起訴7．21元朗施襲的白衣人，認為警方是選擇性執法，「當香港人傻」，令他們非常憤怒。陳先生表示，自己在製造業任管理層，下周一（5日）無法罷工，但不會反對同事罷工。

讀高中的黃同學今日和兩名同學一同參加遊行。她們說，今早見到有網民號召轉到尖沙嘴，但由於「旺角大遊行」有不反對通知書，她們認為較安全，故參與此遊行。她們指出，政府一直以來未有回應過市民訴求，認為運動要堅持下去。

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