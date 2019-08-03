【維園撐警集會】警：最高峰有2.6萬人出席 (17:56)

【17:53】警察公共關係科表示，在維園舉行的「希望明天」集會，最高峰出席人數為約2.6萬。
【16:30】立法會議員何君堯出席香港政研會舉辦的「希望明天」撐警集會，一出場全場大喊加油，以及「支持何君堯」。
何君堯說，香港不需要時代革命，稱黑衣人不要再搞亂香港，又說現時讀得最多書的學生卻變文盲，失去理性。他指出，香港警隊有無限包容的心，若事件發生在外國「應該唔知幾多個訓咗喺到」。
【14:50】維園下午3時舉行撐警集會，港鐵天后站有多人等候。有多人身穿白底紅字、前方寫「保護家園」、後方寫「維護法治」T恤，或寫有「I（心形圖案上有HK）警察」的藍色T恤；亦有人手持多支穿在竹枝的國旗及區旗。正義聯盟李偲嫣向市民派發紙牌。
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