【維園撐警集會】何君堯：港警隊有無限包容心 (16:37)

何君堯說，香港不需要時代革命，稱黑衣人不要再搞亂香港，又說現時讀得最多書的學生卻變文盲，失去理性。他指出，香港警隊有無限包容的心，若事件發生在外國「應該唔知幾多個訓咗喺到」。

【14:50】維園下午3時舉行撐警集會，港鐵天后站有多人等候。有多人身穿白底紅字、前方寫「保護家園」、後方寫「維護法治」T恤，或寫有「I（心形圖案上有HK）警察」的藍色T恤；亦有人手持多支穿在竹枝的國旗及區旗。正義聯盟李偲嫣向市民派發紙牌。

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