【旺角再遊行．多圖．不斷更新】遊行隊伍出發　部分人佔旺角道走向旺角 (16:32)

【16:28】旺角方向有人拿起雪糕筒，在亞皆老街新填地街交界設置路障。大批遊行人士跟隨他們向亞皆老街前行。

往奧海城方向，由於起點附近不少道路都只有兩條、甚至一條行車線，遊行隊伍前進速度緩慢。

【16:24】旺角方向隊頭停駐近10分鐘，佔據旺角道全部車線，新但填地街車輛仍可轉入旺角道，遊行人士呼籲讓車輛經過。

【16:22】大角嘴遊行隊伍已進入橡樹街，按原定遊行路線向奧海城方向前進，沿途高呼「星期一，罷工」。

【16:17】向旺角前進的遊行人士在旺角道近新填地街位置停下，數名隊頭的遊行人士表示不清楚路向，說早前是因為晏架街球場集會位置太多人，後方不斷呼籲向前行，所以向旺角方向前進。

【16:10】遊行隊頭用了10分鐘才轉出晏架街，向大角嘴方向行走，暫走到上海街；但大批遊行人士未有跟隨大隊在大角嘴遊行，沿旺角道向旺角方向走，已佔據整條旺角道。

【16:05】有示威者走出櫻桃街、亞皆老街交界的十字路口，部分行車線被雪糕筒封閉，示威者指揮交通。遊行人士不斷高呼「光復香港，時代革命」。

【16:01】遊行隧伍出發，大會提醒球場出口狹窄，呼籲遊行人士小心。

【15:56】「守護孩子行動」好鄰舍北區教會陳凱興傳道，與4名銀髮族一起發言，包括曾因反修例而絕食的「陳伯」陳基裘，4名長者手持鮮花，其中兩人要持拐杖步行。其中一名參與遊行的86歲婆婆發言時表示，希望事件得以和平解決，不想有人受傷，見到現時的情況感到難過，她發言期間一度激動落淚，其他人遞上紙巾。

遊行準備起步。

【15:38】有銀髮族抵達集會場地，現場集會人士報以掌聲。

【15:29】參與遊行的李小姐帶了一大盤炸雞到集會現場，說早前聽說有年輕抗爭者無飯吃，有相識的店舖願意免費為示威者提供食物，今日自己幫忙帶炸雞來派發。

多名發言嘉賓呼籲市民參與下周一全港大罷工，工黨立法會議員張超雄表示，罷工是和平手段，但影響可以很深遠，呼籲遊行人士

今日下午要小心行事，齊上齊落，「不流血、不受傷、不被捕」。

民主黨立法會議員鄺俊宇表示，今日的遊行和集會只是「前奏」，「重點是8月5日」。

【15:24】大會稱，原本掛在球場龍門架的「領頭banner」被人拿走了，呼籲交回。

【15:05】「旺角再遊行」申請人伍永德在集會上稱，今次是首次推翻警方不反對通知書，現場集會市民報以掌聲。

九龍西立法會議員毛孟靜表示，幾年前見年輕人戴頭盔會覺得害怕和憤怒，但這幾年間，有多名立法會議員被「DQ」，對政權已沒有信心，又稱若不是有不少年輕人抗爭，修例已被通過，認為現時的暴力是制度上的暴力，不能與年輕人割席。

前全國政協委員劉夢熊亦發言，他說自己參與了4次反修例遊行，反修例運動被內地極左勢力和香港建制派污衊是「顏色革命」，但他認為若修例通過，會變成「大陸定罪、香港交人」，令「一國兩制」變「一國一制」，強調反修例是捍衛一國兩制。

大會預計集會將持續一小時，集會人士在現場高叫「林鄭下台」、「香港警察，知法犯法」、「香港人加油」等口號。

有戴上手套、面罩裝備的出席者指出，戴上裝備是因為擔心警方突然濫用暴力，要保護自己。他表示，會跟隨大隊遊行，未必只限於原定大角嘴路線，但他不建議走旺角，因警方已在旺角佈防，他認為轉行尖沙嘴也可以考慮，相信會較安全。

另外，有網民在連登討論區號召群眾移施至尖沙嘴海傍示威。至下午3時，記者現場見天星碼頭及鐘樓一帶沒有示威者縱影，只見大批警察戒備，警方至少動員5輛警車停泊在附近位置。

【14:50】反《逃犯條例》修訂的動盪持續，有市民發起今日（3日）下午「旺角再遊行」，遭警方反對後改為在大角嘴遊行，由晏架街球場遊行至櫻桃街公園。下午2時35分，遊行起點已有大批市民到場，接近站滿球場。集會於2時41分開始，有部分出席者已戴上防毒面罩。

起點大角嘴晏架街球場，午後大雨過後未見有大量市民聚集，至終點櫻桃街公園一帶亦未見有警方嚴密佈防，只有數名警員和一輛警車在奧海城二期對出戒備。大角嘴一帶人流較平日疏落。

遊行集合時間開始前，於遊行終點櫻桃街公園附近的友翔道油麻地警署已有多輛警車及警員戒備。

下午1時半，友翔道3號油麻地警署停車場閘外、海泓道已有6輛警車、兩輛旅遊巴戒備，又有30多名防暴警經過，有警員落車查問記者身分。在報案室入口位置則停泊3輛警車。

另外，廣東道油麻地警署則已落閘，鐵閘上貼上告示，寫上因特殊情況，報案中心暫時關閉。

午後橡樹街大部分商店已落閘，有電單車用品店準備提早半天關門。店主蕭先生說，平時周六的橡樹街「很旺」、店舖全開，相信遊行期間不會有生意，所以早半天下班。蕭先生又說，自己在反修例運動中都有上街，支持市民表達訴求，留意到遊行人士都不是「搞事」的人、很乖、不會主動衝突，不擔心店舖安全會受遊行影響。

晏架街上海包餃店店主譚小姐說，大角嘴的居民和平和奉公守法，相信下午遊行會和平進行，不會影響到四周居民和商店，亦無打算提早關門，「我們無驚過，街坊鄰里都覺得無嘢」。雖然要開店無法親身參與，她亦支持今次遊行，認為市民有和平表達意見的權利。

晏架街宏利五金店主周先生說，大角嘴街道狹窄加上遊行起點地方細而遊行人士眾多，午後起會收起店前用品並關門，希望讓遊行人士有更闊通道可走。他說大角嘴很和平，「一天半天，早兩三小時關門無所謂，不影響生意」，自己會考慮參加遊行，「睇環境，得閒就行下啦」。

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