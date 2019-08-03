【逃犯條例】警向行人天橋開槍入屋苑　居民不認同做法 (14:49)

逾百示威者昨晚（2日）到馬鞍山警署，要求釋放前晚在火炭工廈被捕的人，警方一度在新港城中心一帶向行人天橋開槍發射數發胡椒球，另有配備防暴裝備的警員進入住宅雅景臺的大堂，有居民表示不認同警方做法。
雅景臺住戶陳小姐稱，屋苑保安昨日在大門擺設沙包，又用鐵鍊綁住玻璃門，只留下一道門供住戶出入，她從電視新聞畫面看到警察粗暴衝入去，「私人屋苑（警察）係唔應該入架」，她又贊同在場街坊及保安趕走警員的做法。
住在新港城中心附近的黃先生擔心，警方武力會持續升級，昨日凌晨警方驅散示威者時，使用強光照入其單位，並發出嘈雜聲音，「成晚冇訓過」。警方昨晚在新港城一帶向街坊發射胡椒彈，黃先生明言是不能接受，「前晚你用強光照入我間屋，昨日你在我屋企附近開槍，今晚會不會擲個催淚彈入我間屋」。
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