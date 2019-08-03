【逃犯條例】會否出動水炮車？　警：完成路試後可調配 (13:13)

反修訂《逃犯條例》風波未息，警方今早（3日）就下午大角嘴遊行、明日（4日）將軍澳兩個集會及一個遊行，以及下周一（5日）罷工及七區集會的安排會見傳媒。被問到會在什麼情況下出動水炮車，港島總區高級警司（行動）吳樂俊表示，「人群管理特別用途車輛」仍在路試階段，完成路試後則可調配；但他強調，調配有嚴格指引，若出現「嚴重傷亡情況、大肆堵路或大規模破壞公物」，警方才會考慮使用；若示威活動屬和平理性，則絕對無需要調配。
有市民發起今日在旺角遊行及集會，路線為大角嘴一帶，由晏架街足球場遊行至奧海城附近的櫻桃街公園，遊行路線與主辦單位最初擬定的不同。警方在記者會強調，集會結束時間為晚上9時。被問若示威者偏離路線及在晚上9時後仍逗留現場，警方會否清場，西九龍總區高級警司（行動）張惠華表示，若示威者9時後仍未散去即屬違法，至於會否清場則由現場指揮官按當時情況決定。他指出，遊行路線途經大型商場及屋苑，呼籲示威者切勿滋擾其他市民。對於有人在社交媒體上鼓勵參加者堵路及衝擊警方，警方稱對暴力行為採取「零容忍」態度，強調會果斷執法。
過去多次遊行，包括沙田遊行及中上環遊行後，警方清場時使用催淚彈，均波及民居，而昨晚馬鞍山亦有警員在無警示下發射胡椒彈。被問是否一旦有暴力場面，即使現場鄰近民居，警方亦會使用催淚彈，而這做法是否已成為「恆常戰術」；吳樂俊表示，暫不掌握馬鞍山事件的細節，無法回應，但強調警方使用武力上有嚴格指引，亦會跟從指引辦事。東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷補充說，警方是「別無他法」採取最低武力控制場面。
另外， 吳樂俊表示，留意到有人呼籲下周一（5日）罷工及發起「不合作運動」，如堵塞交通、扮撞車、阻礙地鐵車門關上、阻礙巴士車廠等。他說，警方對這些鼓吹、不負責任的言論感遺憾，強調屬違法，呼籲市民和平理性表達訴求，而警方當日會密切監察交通情況，如港鐵月台受阻，或收到港鐵通知，會到場提供協助。周一亦有市民發起7區集會，警方指目前暫時收到5個通知，包括金鐘、旺角、大埔、黃大仙及屯門，而荃灣及沙田暫無申請。
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