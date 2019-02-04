【逃犯條例】張超雄︰社會不滿達沸點難勸退示威者　麥美娟：政府應多回應 (13:15)

反對修訂《逃犯條例》引發連場示威及警民衝突，工黨立法會議員張超雄今早（3日）出席商台節目表示，社會積聚的不滿已達沸點，批評政府官員不回應市民訴求。工聯會立法會議員麥美娟亦認為政府應多作回應。
張超雄表示，社會矛盾一觸即發，擔心現時的街頭抗爭及警方所使用武力，「分分鐘搞出人命」。他說，泛民主派議員在上環衝突前線嘗試作調停，但根本不可能勸退示威者，稱社會積聚的不滿已達沸點，但政府官員仍不出來交代及回應，又批評建制派不肯開會，令立法會停頓。
出席同一節目的麥美娟表示，她也認為政府應多作回應，並舉例說，佔中運動期間，警方每日下午4時也會在記者會交代最新情況。她不諱言說，特首林鄭月娥最近露面，但只是出席酒會，予市民感覺不好。對於張超雄指摘建制派不肯開會，麥美娟批評是「抹黑」，強調並非建制派不肯開會，是客觀條件上沒有合適場地開會。她表示，立法會設施受到破壞，立法會主席梁君彥亦問過多個地方，對方均拒絕借出場地。
另外，民建聯立法會議員蔣麗芸在節目中稱，示威者日前在港鐵阻礙列車開出，影響市民返工時遲到，尤其影響收取時薪的市民。她呼籲示威者不要阻礙交通，影響市民生計。
逃犯條例 相關報道：
廠商會吳宏斌：罷工意識不可長 工總郭振華：現不是時候設獨立調查委員會
周一三罷 社福界2000人響應 中大表明不追究罷工 教區：寬鬆處理
民調：近八成港人支持獨立調查 學者：元朗襲擊後成跨界別訴求 撤回修例主流意見
火炭搜屋無手令 警先後兩條文解畫 稱行動屬突發 大狀質疑事後堆砌理據
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 張超雄黃碧雲 麥美娟 蔣麗芸 編輯推介