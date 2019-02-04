【逃犯條例】張超雄︰社會不滿達沸點難勸退示威者　麥美娟：政府應多回應 (13:15)

張超雄表示，社會矛盾一觸即發，擔心現時的街頭抗爭及警方所使用武力，「分分鐘搞出人命」。他說，泛民主派議員在上環衝突前線嘗試作調停，但根本不可能勸退示威者，稱社會積聚的不滿已達沸點，但政府官員仍不出來交代及回應，又批評建制派不肯開會，令立法會停頓。

出席同一節目的麥美娟表示，她也認為政府應多作回應，並舉例說，佔中運動期間，警方每日下午4時也會在記者會交代最新情況。她不諱言說，特首林鄭月娥最近露面，但只是出席酒會，予市民感覺不好。對於張超雄指摘建制派不肯開會，麥美娟批評是「抹黑」，強調並非建制派不肯開會，是客觀條件上沒有合適場地開會。她表示，立法會設施受到破壞，立法會主席梁君彥亦問過多個地方，對方均拒絕借出場地。

另外，民建聯立法會議員蔣麗芸在節目中稱，示威者日前在港鐵阻礙列車開出，影響市民返工時遲到，尤其影響收取時薪的市民。她呼籲示威者不要阻礙交通，影響市民生計。

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