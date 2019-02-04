【逃犯條例】廠商會吳宏斌：罷工意識不可長　工總郭振華：現不是時候設獨立調查委員會 (10:34)

吳宏斌表示，商界不會支持罷工，就算只是一日或一小時也不會支持，認為罷工意識和風氣不可長。他指出，罷工破壞香港經濟，反問罷工是否就能令政府「跪低」，反而令政府更強硬。

郭振華表示，若僱員罷工嚴重影響公司業務生意，僱主會記在心中，市民雖在不同崗位有表達意見的權利，但每個人都有社會責任，所做的應盡量對社會影響最小，讓經濟冒受最低的風險成本。他又指出，現在各方應冷靜，讓政府及大家有喘息空間，靜下來想想有何方法解決問題，且認為現時不是時候設立獨立調查調員會，應要先協商怎樣成立、調查的深度和廣度如何等。

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