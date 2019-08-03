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【逃犯條例】天水圍單位檢煙霧彈　23歲被捕男子今提堂 (09:12)

反對修訂《逃犯條例》風波不斷，警方前日（1日）突擊搜查天水圍天瑞邨瑞滿樓一單位，檢獲煙霧彈等，在單位內拘捕兩女一男，3人為家人關係，涉無牌藏有爆炸品。被捕的23歲本地男子被暫控一項「管有爆炸品」罪，案件於今日（3日）在粉嶺裁判法院提堂。另外兩名被捕女子則獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。

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