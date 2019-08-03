【逃犯條例】天水圍單位檢煙霧彈　23歲被捕男子今提堂 (09:12)

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）前日突擊搜查天水圍天瑞（二）邨瑞滿樓一單位，檢獲30枚煙霧彈，當中包括藏有炸藥藥引及爆炸品的廁紙筒，以及用乒乓球製成的煙霧彈；另檢獲一些煙霧彈半製成品、硝酸鉀等原材料、製作工具及50萬元現金。O記高級警司李桂華稱，警方懷疑前晚檢獲物品與示威有關是「完全合理」，強調會調查其背後動機。

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