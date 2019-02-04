【逃犯條例．多圖】防暴警驅散圍馬鞍山警署示威者　新港城外開槍　闖雅景臺大堂被逐 (23:58)

自稱馬鞍山居民的鍾先生向傳媒表示，晚上放工坐港鐵回馬鞍山，11時許途經新港城天橋往公園與朋友會合，目睹有警員向天橋開了最少5槍，射中天橋玻璃，留下疑為胡椒彈爆開的痕迹。他說，當時天橋上約有50人，「有老有嫰有男有女」，大部分聞到氣味都在咳嗽。鍾先生走到馬鞍山警署報案，質疑為何在人多的地方開槍，「坐完車行過都要吸椒，馬鞍山唔適合居住？」他不滿警署落閘，想報案卻無人理會。

【23:25】警員拘捕一名男子，沿馬鞍山警署車路入口把他押解入內。

【23:15】多名街坊聲稱，警方在新港城外開兩發胡椒球槍，並嗅到刺鼻氣味。從港台拍攝到的片段亦見到有警員向天橋開槍。

防暴警察陸續登上警車離去。

【23:10】一批街坊不滿封路，高呼「我要返屋企」。

雅景臺一名居民向傳媒表示，早前在屋苑外見到數名警察包圍一名疑為記者的人，正在搜身，他即向警員表示，正目擊過程，要求警察不要打人；警員隨即衝向他，問他是否襲警。他即時跑進屋苑大堂，數名警員追趕他並強行進入大堂。他多次強調與警員沒有身體接觸，警員最終在多名街坊攔阻及抗議下退出大堂。

【23:00】警方舉黃旗警告不得衝擊封鎖線。與警察對峙的街坊情緒激動。

一批警員強行進入雅景臺的大堂，被街坊阻止。

【22:56】警員在路上截查途人，有踏單車市民亦被截停，被要求調頭離開。有一批街坊與警員爭執，不滿警員的執法行動。

【22:48】大批防暴警察到場，封鎖馬鞍山路和行人隧道，一批向衝向馬路對面的新港城，有街坊目睹警員持槍追趕示威者；另一批警員走向烏溪沙方向。

【22:43】警方昨晚（1日）搜查火炭喜利佳工業大廈一單位，拘捕民族黨召集人陳浩天等8人，眾人涉藏有攻擊性武器、爆炸品等罪。一批示威者今晚到馬鞍山警署外示威，要求警方釋放被捕者。至晚上約10時40分，有警員抵達警署外，示威者隨即四散。

馬鞍山警署今晚約7時已落閘，派出警員在警署外巡視約半小時，當時現場未見有示威者。其後有人從遠處以電筒、激光等射向身處警署高位的警員，不時高呼「出嚟呀！」、「放人！」等。數十名身穿黑衣、戴上口罩的示威者晚上10時過後，由新港城抵達馬鞍山警署門外，有人在警署圍牆噴字及嘗試破壞閉路電視，其他人開傘遮擋；警署對開單車徑則被噴上「光復香港，時代革命」。示威者在警署門外約10分鐘，亦未見有警員現身，示威者叫口號要求警員現身回應，其後有人用索帶、欄杆等封住已落閘的警署正門，更有人拿着一桶水泥。

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