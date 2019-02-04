【逃犯條例．多圖】示威者圍馬鞍山警署促釋放被捕者　大批防暴警封路衝向新港城 (23:00)

【23:10】一批街坊不滿封路，高呼「我要返屋企」。
【23:00】警方舉黃旗警告不得衝擊封鎖線。與警察對峙的街坊情緒激動。
一批警員要求進入雅景台的大堂，被街坊阻止。
【22:56】警員在路上截查途人，有踏單車市民亦被截停，被要求調頭離開。有一批街坊與警員爭執，不滿警員的執法行動。
【22:48】大批防暴警察到場，封鎖馬鞍山路和行人隧道，一批向衝向馬路對面的新港城，一批走向烏溪沙方向。
【22:43】警方昨晚（1日）搜查火炭喜利佳工業大廈一單位，拘捕民族黨召集人陳浩天等8人，眾人涉藏有攻擊性武器、爆炸品等罪。一批示威者今晚到馬鞍山警署外示威，要求警方釋放被捕者。至晚上約10時40分，有警員抵達警署外，示威者隨即四散。
馬鞍山警署今晚約7時已落閘，派出警員在警署外巡視約半小時，當時現場未見有示威者。其後有人從遠處以電筒、激光等射向身處警署高位的警員，不時高呼「出嚟呀！」、「放人！」等。數十名身穿黑衣、戴上口罩的示威者晚上10時過後，由新港城抵達馬鞍山警署門外，有人在警署圍牆噴字及嘗試破壞閉路電視，其他人開傘遮擋；警署對開單車徑則被噴上「光復香港，時代革命」。示威者在警署門外約10分鐘，亦未見有警員現身，示威者叫口號要求警員現身回應，其後有人用索帶、欄杆等封住已落閘的警署正門，更有人拿着一桶水泥。
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