【逃犯條例．旺角再遊行】上訴委員會准遊行　晏架街球場往奧海城 (22:04)

有市民申請明日（3日）在旺角發起「旺角再遊行」遊行及集會，但警方昨日（1日）基於公共安全秩序，反對明日的旺角遊行，只批准集會，遊行申請人伍永德其後提出上訴。伍永德今晚表示，上訴委員會更改警方的決定，批准明日遊行，但與原定路線不同，仍會由晏架街足球場出發，但主要會在大角嘴一帶遊行，終點為奧海城附近的櫻桃街，具體遊行路線要待警方今晚稍後正式通知後才能確定。
伍永德表示，原本申請在旺角遊行，是因為希望在鬧市把遊行信息帶給市民，但現時改到大角嘴遊行，會影響遊行人士表達訴求。但他認為，過往遊行上訴均是敗訴，今次算是「小勝」。
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