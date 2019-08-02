【逃犯條例．旺角再遊行】上訴委員會准遊行　晏架街球場往奧海城 (22:04)

有市民申請明日（3日）在旺角發起「旺角再遊行」遊行及集會，但警方昨日（1日）基於公共安全秩序，反對明日的旺角遊行，只批准集會，遊行申請人伍永德其後提出上訴。伍永德今晚表示，上訴委員會更改警方的決定，批准明日遊行，但與原定路線不同，仍會由晏架街足球場出發，但主要會在大角嘴一帶遊行，終點為奧海城附近的櫻桃街，具體遊行路線要待警方今晚稍後正式通知後才能確定。