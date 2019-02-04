【逃犯條例】50新聞主任發公開信促設獨立調查委員會　稱大是大非更應敢於進諫 (21:46)

50名政府新聞主任今晚（2日）發表公開信，表示希望透過聲明表達與香港人同行。他們在信中指出，明白公務員需對政府及特首忠誠，形容在大是大非之前，新聞主任「更應敢於直言進諫，挽回公眾對於公務員的信心」，促請政府成立獨立調查委員會，徹查反修訂《逃犯條例》風波。公開信附上有份聯署新聞主任的職員證，有個別聯署者為「首席新聞主任」（PIO）。
政府新聞主任共有約300多人，今次聯署佔職系近六分之一人員。公開信提到，部分警務人員連番對示威者使用過分武力，對個別暴力行為視若無睹，擔心警隊「濫用公權力和失職的行為會動搖市民對公務員的信心」，令市民認為公務員無法不偏不倚地執行職務，使公務員辛苦建立的專業形象毁於一旦；又促請政府按既定程序跟進，成立獨立調查委員會徹查事件，重建市民大眾對特區政府的信心。
信件又指出，公務員素來甚少就社會議題公開抒發己見，但修例風波至今，不同職系、不同部門的公務員紛紛以聯署、集會等方式發聲，證明政府聆聽同事意見的所謂「既定渠道」已失效，形容為數不少的公務員就政府對事件的不作為，已達忍無可忍地步，「只可迫不得已以其他方式促請政府盡快回應訴求」。
根據公務員守則，所有首長級人員、政務主任、新聞主任及警務員的紀律部隊人員，均禁止參與任何政治及助選活動。聯署特別註明，聯署不代表政府新聞處或所有新聞主任。
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