【Emily Online】實惠全線分店一連三日派逾3萬麵包　網民讚「真香港人公司」 (21:23)

繼今日有醫護和公務員集會，聽日、後日仲有旺角、將軍澳同港島西遊行集會，有網民就估計實惠係為連續三日嘅社會運動「派軍糧」，大讚實惠係「真香港人公司」、「好感動」，亦有網民讚實惠宣傳手法高章。

Emily問實惠點解揀呢三日派包，實惠回覆話其實因為每年暑假都係家俬銷售旺季，都會各出其謀爭生意，今次係同嘉頓公司合作，由佢哋贊助實惠顧客免費試嘉頓新改良配方排包，希望增加客流量咁話。

咁下星期一實惠員工如果想參加罷工行動呢？實惠就同Emily講唔太擔心嘅，如果有需要就調配人手，確保運作正常。

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