【Emily Online】實惠全線分店一連三日派逾3萬麵包　網民讚「真香港人公司」 (21:23)

反修訂《逃犯條例》運動繼續遍地開花，早前更傳出有運動參與者太投入抗爭冇錢開飯，市民爭相捐助支持。家俬店實惠就從今日（2日）起，一連三日喺全港23間分店派排包試食裝，總共預咗3.45萬份！
繼今日有醫護和公務員集會，聽日、後日仲有旺角、將軍澳同港島西遊行集會，有網民就估計實惠係為連續三日嘅社會運動「派軍糧」，大讚實惠係「真香港人公司」、「好感動」，亦有網民讚實惠宣傳手法高章。
Emily問實惠點解揀呢三日派包，實惠回覆話其實因為每年暑假都係家俬銷售旺季，都會各出其謀爭生意，今次係同嘉頓公司合作，由佢哋贊助實惠顧客免費試嘉頓新改良配方排包，希望增加客流量咁話。
咁下星期一實惠員工如果想參加罷工行動呢？實惠就同Emily講唔太擔心嘅，如果有需要就調配人手，確保運作正常。
逃犯條例 相關報道：
旺角遊行上訴明聆訊 警稱「僅因公共安全秩序」反對部分公眾活動
【多圖】金融界遮打花園集會 中資銀行經理撐罷工毋懼算帳：個人前途不重要
網民新城市廣場「接放工」宣傳8．5罷工 金融業僱主：支持員工罷工
立會秘書處職員籲參加公務員集會罷工 秘書處：不得參與政治活動
華爾街日報：美政府令官員「克制」回應香港示威 免影響中美貿易談判