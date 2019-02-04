【逃犯條例】醫護集會大會稱萬人參加警稱高峰1300人　眾籌填開銷餘額捐612人道基金 (22:56)

【22:56】大會稱高峰期有10,321人出席集會，警方估計最高峰時期參與人數有1300人。另外，大會表示集會約花費3至4萬元，稍後會眾籌，以實報實銷形式填補款項，餘額會捐贈予「612人道支援基金」。
【21:03】醫護及專職醫療人員今日（2日）在愛丁堡廣場發起集會，表達尊重病人私隱、反對警方在醫院搜捕示威者等訴求，至傍晚8時許，現場千計的人身穿黑衣、戴黑色口罩參與，大會稱有逾萬人出席。至晚上8時半，現場突然下起大雨，大部分集會者正在離開愛丁堡廣場。至晚上9時愛丁堡廣場雨勢稍緩，現場仍有約300人，大會邀請參與者逐一上台發言。有外科醫生批評港府沒有對症下藥，不是專業失當就是無牌醫生。
任職九龍中醫院聯網的外科醫生表示，醫生是「很保守的行業」，甚少參與政治活動，但反修例風波發生元朗白衣人事件，「原來一個很腐敗的政府，其實你不喜歡政治，政治會來找你，你走在街上會被人打，原來穿錯衣服（顏色）就會被人打，不論你是藍色還是黃色，只要在元朗就會被人打⋯⋯可能你對某一件事有看法、與政府立場不同，就有可能被打，以前香港從來未試過」。
該外科醫生將處理反修例風波比喻為治病，「個人有病或者香港有病，你首先要跟病人講真話，原來在港掌權的人是不講真話，見到香港正在流血或有急症癌症，現在卻當作傷風感冒去治療」。他認為，若醫生明知病情的根源，卻不提供適當的檢查，就正如現在港府不願成立獨立調查委員會；加上事件發酵至今，仍沒有官員因應問責制下台，就等同沒有提供適當的治療方法。他批評港府如同專業失當、不肯講真話的醫生，或者不合資格的「無牌醫生」。
有屯門醫院男護士表示，作為醫護人員，最關注別人安全，他指出，警方聲稱使用「最低武力」，但用警棍向示威者頭部打下去，用槍支平射示威者，並向人發射催淚彈，他認為警方使用的武力不合比例。他又指出，家中有近親擔任警察，但關係不佳，「一個星期見不到一次，不可以談及政治議題，一傾就無偈傾」，他期望警方要保持專業態度，謹慎使用武力，「我好明白工作上要跟指令，但上司叫他開槍，沒有人叫他瞄準頭部，可以向上抬高一厘米（才發射）」。
集會上有醫生、護士、放射治療師、視光師等醫護人員輪流發言，當中有人表達對警方在醫院搜捕示威者、令傷者不敢到急症室求醫的憂慮。
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