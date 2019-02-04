【八五罷工】網傳海港城LCX禁店舖周一關門　LCX：商戶特殊情況未能營業不會受罰 (21:05)

有市民發起下周一（5日）全港罷工及7區集會，外界關注僱主會如何處理員工罷工。有網民在討論區「連登」稱，位於海港城的百貨公司「LCX」，不讓百貨公司內的店舖關門，等同不讓店舖職員參與下周一的罷工；若店舖遲開門，會被罰款200元。有網民呼籲明日（3日）「打游擊」到海港城抗議。LCX在facebook回應稱，商戶若於8月5日因特殊情況而未能營業，不會有任何懲罰。
另有大型商場管理人員表示，近日收到有聲稱租戶的人士致電租務部及客服電話等，查詢是否容許租戶在8月5日響應罷工關門不開舖，而不會向租戶按合約收取不開舖罰款，該管理人員認為是一種施壓。
此外，本報收到一封自稱是香港市民向部分商業機構發出的信件，表示根據《職業安全及健康條例》，僱主需保障僱員安全及健康，要求機構回應如何處理罷工行動，以及回應是否會向8月5日罷工的僱員採取紀律行動，又要求收信的公司在今晚（2日）8時前回覆。有一家上巿的地產發展商承認收過這封信，但未有回覆對方。知情人士表示，有數以十計的大公司人事部都收到該封信。
八五罷工 相關報道：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 八五罷工 罷工 三罷 海港城 連登 編輯推介