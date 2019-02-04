【八五罷工】網傳海港城LCX禁店舖周一關門　LCX：商戶特殊情況未能營業不會受罰 (21:05)

另有大型商場管理人員表示，近日收到有聲稱租戶的人士致電租務部及客服電話等，查詢是否容許租戶在8月5日響應罷工關門不開舖，而不會向租戶按合約收取不開舖罰款，該管理人員認為是一種施壓。

此外，本報收到一封自稱是香港市民向部分商業機構發出的信件，表示根據《職業安全及健康條例》，僱主需保障僱員安全及健康，要求機構回應如何處理罷工行動，以及回應是否會向8月5日罷工的僱員採取紀律行動，又要求收信的公司在今晚（2日）8時前回覆。有一家上巿的地產發展商承認收過這封信，但未有回覆對方。知情人士表示，有數以十計的大公司人事部都收到該封信。

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