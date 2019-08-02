菲傭涉襲擊猥褻少主　辯方質疑僱主為何仍想續約 (20:12)

37歲菲籍女被告VIVO Angela Villamer被控3項對所看管兒童襲擊或虐待及2項非禮；案情指出，被告涉嫌在2015至2018年間，多次襲擊現年10歲的事主X，包括被扯髮、踢肚及扭瘀其手臂，又在為事主抹身時觸摸其下體700次。

事主父親稱，X有參加跆拳道及籃球等課外活動，較為活躍；他同時患有濕疹，故此初時沒有對X身上的傷痕起疑，並未追問其受傷原因；但他同意瘀傷與濕疹造成的傷痕不同。

X的母親供稱，去年9月10日，被告離職翌日，X首次向母親透露，過去3年一直遭被告虐待非禮。X母在辯方盤問下強調，從來無意解僱被告，被告是自動離職。辯方質問她：「所以在面對一個盜賊、一個虐待你兒子的人，你仍然選擇和她續約？」X母重複答案，稱當時兒子已原諒被告，故認為應繼續對其予以信任，又強調從來沒有揑造事實來損害被告的名聲。

去年10月初，被告入稟勞資審裁處向X一家申索長期服務金。X母當時指控被告偷取金錢，她今日在法庭上憶述，最多一次損失3000元，但表示從未因失竊一事報警。及後她在勞資審裁處的裁判官建議下，與丈夫帶同X到警署報案及到醫院驗傷。案件未完，押後至8月8日再審。

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