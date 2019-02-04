【公務員遮打花園集會】大會完結籲和平散去　「這是對公務員最大的保障」 (21:20)

【21:10】公務員集會參加人數眾多，人潮已由集會地點遮打花園，延伸至約200米外的太子大廈對開馬路。一列觀光電車行經遮打花園時，車上有人大叫「光復香港，時代革命」，花園內集會市民和應。

【20:13】參與公務員集會人數眾多，警察開放終審法院外德輔道中一帶予參加者，現時該路段只有電車行駛。

【20:10】公務員於遮打花園舉行「公僕仝人、與民同行」集會，發起人之一、運輸事務主任張家寶讀出宣言，表示公務員作為體制一員，於大是大非之際要「是其是、非其非」；若䄂手旁觀，有負市民所託、有負公僕之責。宣言亦請特首及有關官員積極回應撤回修訂《逃犯條例》，以及成立獨立調查委員會。大會全程設有即時手語傳譯。

前政務司長陳方安生受邀發言，指出一隊優秀、高效、高士氣、中立的公務員團隊，需要特首及管治團隊體恤民情，保護公義才能夠管治香港。陳太又說，公務員事務局昨（1日）發出的電郵帶恐嚇成分，她感激公務員有良知及道德勇氣，回應市民訴求。陳方安生並要求成立獨立調查委員會，指出無真相就不能彌補社會撕裂。她認為有優秀的公務員及香港市民一同追求自由民主，要求政府回應，對香港未來有很大希望。

【20:03】終審法院外幾乎企滿人，部分人站出馬路，行車線僅夠巴士通過。

【19:45】公務員於遮打花園發起「公僕仝人 與民同行」集會，近晚上7時有逾千人到場，終審法院外出現人龍，緩緩進入遮打花園。至7時半後，終審法院外仍有逾百人未能進入遮打花園，他們亮起手機閃光燈，高叫「香港人加油」。

除了公務員，亦有普通市民出席，部分人戴上口罩。有公務員表示公務員事務局長羅智光昨日（1日）發公開信是一種恐嚇，反而激勵自己參與集會；又表示數年前警察集會亦反映警察有立場。

對於羅智光昨日發公開信，任職政府部門工程技工、30歲的陳先生（化名）認為是對公務員的恐嚇，但「反而激勵咗我參加集會」；現在自己已下班，是以個人身分出席集會，沒違政治中立原則，「幾年前警察都有大型集會，佢哋都好有立場」。

現職中級公務員的A小姐（化名）戴上口罩出席集會，「現時太多人被起底」。她認為出席集會或多或少會衝擊政府一直強調的政治中立原則，但她已下班，有集會權利。她暫未有計劃響應下周一罷工行動，「罷工始終要有工會支持，才能得到保障」；部門亦未有就罷工表態或有特別安排。

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