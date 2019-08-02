【逃犯條例】警方檢獲危險品　指示威者升級武力針對警員 (20:41)

高級警司李桂華表示，警方是在持有法庭手令的情況下對天水圍天瑞（二）瑞滿樓一單位突擊搜查，現場檢獲30枚煙霧彈、一些煙霧彈半製成品、原材料及製作工具，並在單位內拘捕年齡介乎23至47歲的二女一男，三人涉無牌藏有爆炸品。

署理沙田警區副指揮官陳昕稱，警方在突擊搜查火炭喜利佳工業大廈樓上一單位時並無搜查令，但根據《警隊條例》232章50(6)條，警方有權在案發現場附近的單位搜查及檢取證物。他又指出，警方在搜查過程中曾被阻止，包括用家俬頂住門，警方採取適當武力進入單位，但未爆門。事後警方在涉案單位內檢獲兩把弓、6枝箭、一個已製成的懷疑汽油彈、一批懷疑用作製造汽油彈的原材料及含有大麻成分的精油，並在現場見到游行示威中常用的保護裝備，包括頭盔、護甲。單位内年齡介乎24至31歲的3男1女涉嫌「藏有攻擊性武器」、「無牌管有爆炸品」，以及因無牌管有或分發含有大麻成分的精油，涉嫌違反香港法例第138章《藥劑業及毒藥條例》。

陳昕續說，在警方沙田拘捕行動後，高峰時約有250示威者包圍沙田警署，在外叫囂、破壞閉路電視，並在牆身噴上「侮辱性字句」，警方已列作形式毁壞處理，他指這樣的行爲令社會安寧受損害，同時可能涉嫌干犯非法集結罪。他又指出，示威者其後包圍馬鞍山警署，高峰時約150人，破壞4個閉路電視，並在外牆噴上「殺黑警」等字句。

李桂華稱，警方强烈譴責警署外發生的暴力行爲，警告干犯刑毁可判處10年監禁，非法集結則可判監5年。他亦指出，曾在以往示威活動中見過是次檢獲的危險品，並與警員被襲擊時的樣品相當接近，但當中是否存在聯繫則仍在調查中。他認爲事件與網上鼓吹激進的言論有關，旨在升級武力、針對警務人員。他强調「香港警察有能力、有決心維持香港治安，將所有涉案人繩之於法」。

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