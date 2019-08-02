【逃犯條例】律師IG版連儂牆重申五大訴求　稱「律師會不代表我」 (19:35)

反修訂《逃犯條例》風波持續，超過200名法律界人士將心聲寫上便利貼，再附上律師會證件拍照投稿社交媒體Instagram。有律師在便利貼寫上「五大訴求，缺一不讓」、「光復香港，時代革命」，表示不滿政府施政；甚至有律師形容香港律師會立場「親中」，又批評會方早前舉行的理事投票中，當選理事多數藉授權票（Proxy Vote）當選的結果不代表律師會成員意見。
IG專頁「hk_lawyer_lennon_wall」昨日（1日）開始貼文，張貼超過200名法律界人士對反修例風波的心聲，當中大部分貼文者都持有香港律師會證件，甚至有香港大律師公會成員貼文發聲。
專頁中帖文顯示，有律師促請政府「立即成立法官主理獨立調查委員會」、「撤回送中條例」以及「追究黑警暴力濫權」；又有成員要求律師會「就何君堯律師於7月21日行為作出適當的紀律處分」，或要求「吊銷何君堯律師資格」。
部分律師透過投稿「hk_lawyer_lennon_wall」，就香港律師會今年5月的改選結果表達不滿，揚言「律師會的親中立場不代表我！經常不諮詢會員就發表親中立場，濫用/騎劫Proxy Vote奪去委員職位」，以及「香港律師會不代表我，它只代表極權政府和攀附權勢之徒！」
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