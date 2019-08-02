【逃犯條例】律師IG版連儂牆重申五大訴求　稱「律師會不代表我」 (19:35)

IG專頁「hk_lawyer_lennon_wall」昨日（1日）開始貼文，張貼超過200名法律界人士對反修例風波的心聲，當中大部分貼文者都持有香港律師會證件，甚至有香港大律師公會成員貼文發聲。

專頁中帖文顯示，有律師促請政府「立即成立法官主理獨立調查委員會」、「撤回送中條例」以及「追究黑警暴力濫權」；又有成員要求律師會「就何君堯律師於7月21日行為作出適當的紀律處分」，或要求「吊銷何君堯律師資格」。

部分律師透過投稿「hk_lawyer_lennon_wall」，就香港律師會今年5月的改選結果表達不滿，揚言「律師會的親中立場不代表我！經常不諮詢會員就發表親中立場，濫用/騎劫Proxy Vote奪去委員職位」，以及「香港律師會不代表我，它只代表極權政府和攀附權勢之徒！」

逃犯條例 相關報道：

律師會倡「非法定調查」 無傳召權須匿名作證 法政匯思：意義不大

民調：近八成市民倡設獨立調查委員會

8．5七區三罷 五區正申集會不反對通知書

迪士尼工會籲8．5罷工 盼勿影響入園賓客

6‧12眼部中彈教師已復工 籲市民下周一響應罷工

港台節目逾10名主持參加「三罷」

湯漢回應8．5罷工：寬鬆處理讓教區同事表達心聲

職工盟盼罷工換政府回應 工聯會籲公務員顧專業形象

300人新城市「接放工」宣傳「三罷」

政府：絕不接受衝擊公僕中立 嚴肅跟進 擬參與集會者斥施壓 料激發更多人出來

三大警察協會主席：警隊專業克制 僅用最低武力

理大校長：掛心同學人身安全 承諾向政府反映同學意見

團隊屢遭威嚇 朱凱廸稱遭誣衊與黃之鋒引發元朗襲擊事件

「佔旺畫家」遭加控6項襲警 案件9月11日再訊

特朗普：不知道中國對香港騷亂持續的態度 無需給予建議

謝鋒：中央支持特區懲治暴力犯罪分子 促外國勢力收回黑手

警突擊搜查火炭物資倉拘7男1女 涉藏武器爆炸品

警搜火炭工廈檢物資 陳浩天被押回水泉澳邨搜屋

禁旺角遊行准集會 3000警戒備 申請人擬上訴 斥警毁遊行集會自由

義務救援護士控暴動 同儕稱繼續上前線

大狀：7‧28「告住先」或為免潛逃 江樂士：必屬「暴動」 料警已展示強力證據