【逃犯條例】逾千醫護集會　醫生嘆業界撕裂促設獨立調查 (19:31)

不願透露姓名的私人執業心臟科醫生表示，因不喜歡目前社會的狀況而出來集會，他認為警方雙重標準、選擇性執法，他以元朗白衣人事件為例，人稱「飛天南」的白衣男子入住屯門醫院接受「通波仔」，「警察入醫院捉黑衣人，為什麼不捉白衣人？」他又說，自己不信任律政司，質疑選擇性起訴示威者，「她選擇不起訴自己，但很快去起訴政府的敵人」。

他認為港府不應該再「躲起來」，舉例解放軍發放的片段中，以廣東話說出「後果自負」，他感覺政府似乎想用強硬方式應對，他要求政府應正面回應市民訴求。他又認為，港府應成立獨立調查委員會調查反修例風波，對於食物及衛生前局長高永文曾表示，獨立調查會令警方不敢執法，他批評該言論是「官字兩個口」，又指高永文年代經常有獨立調查委員會調查醫療事故等。

他感到醫學界現時「很分裂」，「藍絲醫生挺到出面，黃絲朋友很少出聲」，甚至不少醫生認為是次運動是外國勢力介入發動「顏色革命」，較雨傘運動時更撕裂。

醫學界立法會議員陳沛然出席集會，他發言時表示，在示威活動負責急救工作期間，曾遇到一名路過現場的「路人甲」不慎被打穿頭部，但不敢到公立醫院求醫，因擔心被警方拘捕，他認為公私營醫護人員應謹守崗位，保障病人私隱。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀發言批評警方過度使用武力及武器，例如在元朗施放催淚彈波及老人院；及後在上環清場時亦未汲取教訓，大量施放催淚彈，令長者等吸入刺激氣體不適。她又不滿警察在急症室搜捕傷者，令示威者受傷不敢感到公立醫院求醫，以致醫管局公布傷者數字遠遠低於傷者數目，認為是很可悲的事。對於罷工，她表示作為醫護人員難以響應，但理解其他職系人士的訴求及行動，她指出病人輪候複診、做手術的時間已經長，「市民（病人）已經好慘，不想任何運動影響到市民」，她認為醫護在風波中保持專業，是對政府的「當頭棒喝」。

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