【逃犯條例】民調：近八成市民倡設獨立調查委員會　 (18:24)

根據調查結果，63%受訪者認為應重啟政改，59%要求政府不把示威定性為暴動，另有五成人要求特首下台，46%要求釋放示威者。若以0-10分評價對現時管治危機有多重要，特首林鄭有7.6分，而警隊及中央政府同樣有7.1分。

另外，有六成市民不滿警隊處理事件的整體表現，而對於示威者表現屬克制還是過度武力則意見紛紜，但較多人認為示威者使用過度武力。民調一半以上受訪者屬反修例運動的非參與者，但當中亦有近七成人支持設獨立調查委員會。

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