【逃犯條例】迪士尼工會籲8．5罷工　盼勿影響入園賓客 (18:11)

反修訂《逃犯條例》運動持續，多個團體發起8月5日罷工、罷課及罷市。香港迪士尼樂園職工會在其facebook群組宣布，因應職工盟及七區集體罷工，該會呼籲會員參與8月5日的罷工行動。
香港迪士尼樂園職工會主席鄭麗兒在工會facebook發帖，表示當日將於下午12時至下午5時，於鯨魚噴水池指定區進行罷工行動。她在帖文稱，林鄭月娥政府因修訂《逃犯條例》引致社會分裂，加上「鄉黑警勾結」，導致普通巿民和年輕人恐慌和絕望，爲此深感憤怒，故希望能一同發聲表態，表達對年輕人的支持。帖文又指出，是次活動將由迪士尼工會協助，行動不是針對公司，而是要爭取社會公義，迪士尼亦對活動知情。
鄭麗兒又在帖文呼籲，演藝人員在集會活動期間保持迪士尼傳統，不說粗言穢語、不影響入園賓客，保持士氣和隊型；又指出為保持演出服飾指引，呼籲參加者穿著便服或加上外套。
香港迪士尼樂園度假區發言人回應稱，樂園致力提供多元共融的工作環境，並尊重演藝人員以不同方法表達意見的意願；又表示會繼續盡力為賓客提供卓越的遊樂體驗，確保賓客在香港迪士尼樂園可以安心暢遊。發言人並強調，演藝人員及賓客的安全一直是其首要考量。
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