【逃犯條例】三大警察協會主席：警隊專業克制　僅用最低武力 (17:37)

新華社報道，香港警司協會主席陳民德、香港警務督察協會主席伍偉基、香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨日（1日）接受新華社訪問，表示過去一段時間以來警隊表現專業、理性克制，有信心維護香港法治基礎和社會安寧。
陳民德表示，6月以來，有激進示威者衝擊警察防線、圍堵警署、破壞公物，但警方表現得專業克制，使用適當的武力去應對局面，因為警方想避免衝突升級，防止給社會帶來更大破壞。林志偉表示，比較一些國家和地區處理類似行為的過程，香港警方目前只是以最低武力去應對，認為有理性的人看到後都能明白香港警方的專業水平。
林志偉又說，很多警察非常辛苦，每日工作10多個小時，更要面社交媒體上的騷擾和攻擊，精神壓力很大，但警方依然竭盡所能，維護社會安寧。陳民德強調，希望外國和香港媒體在報道有關事件的時候，不要持雙重標準。
國務院港澳辦新聞發言人早前在記者會，向香港警察致以崇高的敬意。伍偉基表示對警方的高度肯定和讚揚，是「針強心針」；這讓警方堅信執法是對的，違法的極端激進分子是錯的，警方一定會繼續把所有違法的人繩之以法。陳民德說，維護香港治安不能只靠警隊執法，也要靠市民守法及與警隊合作，他呼籲市民向暴力和違法行為說不。林志偉強調，警方在裝備和能力上完全可以處理香港任何極端分子的暴力事件。
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