【逃犯條例】8．5七區三罷　五區正申集會不反對通知書 (17:40)

職工盟主席吳敏兒提醒，8．5罷工屬政治性質的罷工，勞工法例對參加者的保障「近乎無」，職工盟下周一將派員到各個集會地點，解答參加者對法例的疑問。

吳敏兒指出，職工盟95個屬會，包括，巴士工會、空總及屬下的空中服務員工會等已全部動員呼籲僱員罷工。吳敏兒認為，現時對8．5罷工的動員「進展不錯」，提醒當日仍上班的市民要預留充足時間，並表示屆時他們會面對「某程度的不便」，呼籲他們包容及諒解。

吳敏兒補充表示，接獲航空公司內部消息指出，各大小航空公司都已預留「較鬆動」的候命人手應對罷工。

七區罷工集會詳情：

金鐘 ：集會下午1時開始在添馬公園舉行，料會持續到晚上10至11時。香港眾志常委周庭今早（2日）已聯同立法會議員區諾軒，向警方申請不反對通知書，暫未知申請結果。

：集會下午1時開始在添馬公園舉行，料會持續到晚上10至11時。香港眾志常委周庭今早（2日）已聯同立法會議員區諾軒，向警方申請不反對通知書，暫未知申請結果。 大埔 ：集會下午1時起在大埔風水廣場舉行，料持續到傍晚5至6時。民陣副召集人黃奕武今日聯同區諾軒向警方申請不反對通知書，強調是和平集會，希望警方盡快發出不反對通知書。

：集會下午1時起在大埔風水廣場舉行，料持續到傍晚5至6時。民陣副召集人黃奕武今日聯同區諾軒向警方申請不反對通知書，強調是和平集會，希望警方盡快發出不反對通知書。 屯門 ：集會原定在屯門公園舉行，但經有意參加者商討後決定改到地方較大的屯門文娛廣場對出空地集會。活動在當日下午3時開始，將有嘉賓發言、電影《十年》放映會等。出席今午記者會的市民林先生表示，周三（7月31日）已向警方申請不反對通知書，獲警方回覆表示資料已齊備，正積極考慮審批不反對通知書。

：集會原定在屯門公園舉行，但經有意參加者商討後決定改到地方較大的屯門文娛廣場對出空地集會。活動在當日下午3時開始，將有嘉賓發言、電影《十年》放映會等。出席今午記者會的市民林先生表示，周三（7月31日）已向警方申請不反對通知書，獲警方回覆表示資料已齊備，正積極考慮審批不反對通知書。 旺角 ：集會下午約1時起在麥花臣球場舉行，不反對通知書申請人劉頴匡表示，亦正就集會與康文署溝通。他稱因已申請使用該場地，故即使警方不批出不反對通知書，市民亦可自由到場「踢波」。

：集會下午約1時起在麥花臣球場舉行，不反對通知書申請人劉頴匡表示，亦正就集會與康文署溝通。他稱因已申請使用該場地，故即使警方不批出不反對通知書，市民亦可自由到場「踢波」。 黃大仙 ：集會下午約1時起在黃大仙廣場舉行，正向警方申請不反對通知書。

：集會下午約1時起在黃大仙廣場舉行，正向警方申請不反對通知書。 沙田 ：集會下午約1時開始在百步梯舉行，該區代表指出，只要獲場地負責人同意舉行集會即可，毋須向警方申請不反對通知書。

：集會下午約1時開始在百步梯舉行，該區代表指出，只要獲場地負責人同意舉行集會即可，毋須向警方申請不反對通知書。 荃灣：集會下午1時起在荃灣公園舉行，未有向警方申請不反對通知書。

另外，迪士尼樂園亦有員工發起，下周一在樂園大門的廣場設立第8個罷工集會區域。吳敏兒表示，由於整個迪士尼樂園範圍都是樂園員工的工作地區，員工在公司範圍內活動，毋須申請不反對通知書。

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