涉前男友家門外縱火　女教師認罪還押候審 (16:35)

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36歲被告梁菀晴原先被控2項「罔顧他人生命受危害下縱火罪」，控方今日將2項控罪修訂至「縱火罪」，被告改為承認修訂控罪。

辯方透露，被告是一名鋼琴教師，門下有十多名學生，而8月至11月適逢考琴季節，被告希望能對學生盡責，繼續協助他們。另外，被告本身患有「混合焦慮抑鬱」症，至今仍有服藥和求診，在案發後亦已深深反省和悔過，希望法庭念在被告的行為沒有導致他人受傷、火勢短時間內熄滅，予被告繼續保釋候判。

辯方又稱，被告於案發時正懷孕和面對很大壓力，未懂得適當處理自己情緒，以致做錯決定，希望法庭能接納這些因素，考慮使用非監禁式判刑。

惟法官稱控罪性質嚴重，拒絕讓被告保釋，但決定先索取其心理、精神科、社會服務令及感化報告，其間被告需還押。

案情指出，被告前男友沈能基與家人居於將軍澳景林邨，去年6月8日晚上，沈能基的姊姊發現家門前地上有灰燼，於是報警。警方與沈能基一起查看閉路電視片段，發現一名身穿粉紅上衣、粉藍短褲、白色波鞋、戴口罩的女子，於案發當晚兩次在其家門前燃點報紙。

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