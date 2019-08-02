【逃犯條例】衝突現場社工被捕　社福界籲政府執法機構尊重社工工作 (17:03)

上周六（27日）元朗衝突中，「社工復興運動」成員劉家棟被警方以涉嫌阻差辦公將其拘捕。社福界今日（2日）發表聲明，表示憂慮社工在執行工作和義務的時候得不到合理的保障，甚至被無理拘捕，呼籲政府部門及執法機構理解和尊重社工工作。
社福界三會一方（社聯、社總、社協，以及社福界立法會議員邵家臻）發聲明表示，關注社工在示威過程中履行社工專業角色被捕事宜，稱界內不少同工停留在衝突區域，目的是要紓緩衝突、保障公民權利及提供即時情緒支援、輔導及事後跟進。對於有社工在工作期間被警方拘捕，社福界在聲明中認為社工在場提供上述的緩衝或支援，保障各方合理的權益，乃社工的天職與使命，亦有實質的需要；憂慮社工在執行這些工作和義務的時候，得不到合理的保障，甚至被無理拘捕。
社福界又在聲明中強調，社工在衝突現場執行工作和義務時，必定恪守專業，盡力守護各方最基本人身安全及權利，並在有需要時提供適切的即時情緒支援或跟進；呼籲政府各部門及執法機構能理解及尊重社工的工作。
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