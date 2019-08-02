【逃犯條例】謝鋒：中央支持特區懲治暴力犯罪分子　促外國勢力收回黑手 (16:10)

香港反修訂《逃犯條例》風波持續，外交部駐港特派員公署特派員謝鋒在深圳出席前海合作論壇時，嚴厲譴責外國勢力干預特區事務和中國內政，並警告外國勢力收回黑手、停止玩火、虛偽的雙重標準、縱容暴力違法分子，以及停止破壞特區政府依法施政，又說「利莫大於治，害莫大於亂」，絕不會坐視一小部分人肆無忌憚踐踏香港法治，破壞香港繁榮穩定的基石。