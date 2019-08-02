【逃犯條例】謝鋒：中央支持特區懲治暴力犯罪分子　促外國勢力收回黑手 (16:10)

香港反修訂《逃犯條例》風波持續，外交部駐港特派員公署特派員謝鋒在深圳出席前海合作論壇時，嚴厲譴責外國勢力干預特區事務和中國內政，並警告外國勢力收回黑手、停止玩火、虛偽的雙重標準、縱容暴力違法分子，以及停止破壞特區政府依法施政，又說「利莫大於治，害莫大於亂」，絕不會坐視一小部分人肆無忌憚踐踏香港法治，破壞香港繁榮穩定的基石。
謝鋒表示，香港回歸22年來也曾經歷波折，例如1998年亞洲金融風暴、2003年非典（SARS）肆虐等，都總能化險為夷、轉危為機。他重申中央政府堅決支持特首林鄭月娥依法施政、警方嚴正執法、特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子，以及愛國愛港人士捍衛香港法治的行動。
逃犯條例 相關報道：
政府：絕不接受衝擊公僕中立 嚴肅跟進 擬參與集會者斥施壓 料激發更多人出來
禁旺角遊行准集會 3000警戒備 申請人擬上訴 斥警毁遊行集會自由
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 謝鋒 外交部駐港公署 編輯推介