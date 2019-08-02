【逃犯條例】6‧12眼部中彈教師已復工　籲市民下周一響應罷工 (14:37)

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楊老師在文中寫道，他受傷至今遵從不同的法律及專業意見，婉拒了大部分的傳媒訪問。他透露右眼完成手術不久，眼球內有氣體，視力完全模糊，要待數星期才能慢慢恢復；而他手術後至今長時間進行face-down recovery（即保持面向地下，只能俯睡），現時無法做運動、用電腦、外遊。他又說，由於現時只能靠左眼看字和螢幕，專注能力、反應、耐力都差了，工作效率明顯下降，稱自己是很喜歡工作的人，希望情況未來有所改善。

楊老師又在文中回應一些問題和評論，表示自己當日沒有帶領學生參與示威，並指會保持通識教師的專業，不會煽動學生參與特定政治活動，或向他們宣揚政治立場。他又解釋中槍後因想盡快挺身警告市民，而警方開始使用槍械，故當時在有機會被認出參與示威下都接受訪問。他重申當時沒有攻擊警方的行為、意圖和能力，甚至連言語挑釁警員的行為也沒有。

他又提及最近有40多名市民被控暴動罪，目前面臨相同罪名的他能感受到被控者的茫然不安。他認為政府的連番錯失，反映政治制度未能為香港選賢任能、當權者無需向市民問責的根本問題，並呼籲市民參與下周一（5日）民間發起的罷工活動。

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