【逃犯條例】6‧12眼部中彈教師已復工　籲市民下周一響應罷工 (14:37)

在6月12日金鐘警民衝突中，疑被橡膠子彈或布袋彈傷及右眼，送院後被警方拘捕並控告「暴動罪」的拔萃女書院通識科楊老師，今日（2日）於Facebook發表帖文交代近況，強調當日參與示威為個人活動，稱作為通識老師不會煽動學生參與特定政治活動或宣揚某一政治立場，又指教職未受影響，並已於6月尾復工，獲校方理解情況，如常工作。
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楊老師在文中寫道，他受傷至今遵從不同的法律及專業意見，婉拒了大部分的傳媒訪問。他透露右眼完成手術不久，眼球內有氣體，視力完全模糊，要待數星期才能慢慢恢復；而他手術後至今長時間進行face-down recovery（即保持面向地下，只能俯睡），現時無法做運動、用電腦、外遊。他又說，由於現時只能靠左眼看字和螢幕，專注能力、反應、耐力都差了，工作效率明顯下降，稱自己是很喜歡工作的人，希望情況未來有所改善。
楊老師又在文中回應一些問題和評論，表示自己當日沒有帶領學生參與示威，並指會保持通識教師的專業，不會煽動學生參與特定政治活動，或向他們宣揚政治立場。他又解釋中槍後因想盡快挺身警告市民，而警方開始使用槍械，故當時在有機會被認出參與示威下都接受訪問。他重申當時沒有攻擊警方的行為、意圖和能力，甚至連言語挑釁警員的行為也沒有。
他又提及最近有40多名市民被控暴動罪，目前面臨相同罪名的他能感受到被控者的茫然不安。他認為政府的連番錯失，反映政治制度未能為香港選賢任能、當權者無需向市民問責的根本問題，並呼籲市民參與下周一（5日）民間發起的罷工活動。
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